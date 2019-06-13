Uçuş Kontrol Merkezi tavanı çöktü: 1 yaralı

Kıbrıs’ın güneyinde Lefkoşa’ya bağlı Akropoli'de bulunan Uçuş Kontrol Merkezi tavanının çökmesi sonucunda 1 kişi yaralandı.

Kıbrıs'ın güneyindeki haber kaynakları, Uçuş Kontrol Merkezi’ndeki tavanın bir kısmının çökmesi sonucu, şans eseri ciddi yaralanmaların meydana gelmediğini belirtti. Tavanın çökmesi sonucu ellerinden ve başından yaralanan bir memur, tedavi için güneydeki Lefkoşa Genel Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kıbrıs Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Vasiliki Anastasiadu’nun olay yerine gitmesi bekleniyor.