Uçuş gösterisi izlemeye gelenlerin araçları yandı: 300 araba kül oldu
Hindistan'da Karnataka eyaletinin başkenti Bangalore'deki hava gösterisinin yapıldığı bölgede park halindeki 300 araç yandı.
A+A-
Hint NDTV kanalı, 'Aero India Show 2019' kapsamında uçuş gösterilerinin yapıldığı alana gelen vatandaşların park halindeki araçlarının yandığını duyurdu. NDTV, otluk alanda başlayan yangının kısa sürede otoparka sirayet ettiğini; 300 aracın yandığını duyurdu. Bölgeye sevk edilen 5 itfaiye aracı ve 10 itfaiye ekibi yangını tamamen söndürdü. Yetkililer araçların kullanılamaz hale geldiğini söyledi.
Hindistan Hava Kuvvetleri’nin (INF) ‘Surya Kiran’ isimli uçak gösteri takımına ait iki uçak Salı günü, ‘Aero India Show 2019’ gösteri hazırlıkları sırasında havada çarpışmış, 1 pilot hayatını kaybetmişti.
Bu haber toplam 256 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler