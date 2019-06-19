Uçurtmalar, kadına şiddet ve çocuk istismarına karşı havalanacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü ile Alayköy Ocak Örgütü, kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarına karşı farkındalık yaratmak için uçurtma şenliği düzenleyecek. Alayköy Folklor Derneği, Alayköy Kültür ve Sanat Derneği, Alayköy Gençlik ve Spor Kulübü ile Alayköy Belediyesi’nin de katkılarıyla gerçekleştirilecek olan etkinlik 23 Haziran Pazar saat 17.00’de Alayköy Piknik Alanı’nda düzenlenecek.