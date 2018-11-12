Üçüncü yarışın galibi Haskasap
KKTC Drift Şampiyonası’nda sezonun üçüncü yarışı dün Cemsa Sporting Center’de yapıldı. 24 yarışmacının mücadele ettiği yarışı Drift NEU pilotu Enver Haskasap kazandı
Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün organize ettiği KKTC Drift Şampiyonası’nda sezon, Cemsa Sporting Center’de dün yapılan üçüncü yarışla devam etti. Sabah saatlerinde yapılan antrenmanların ardından sıralama turları ile devam eden organizasyonda ikili eşleşmeler ile heyecan tavan yaptı. İlk kez kullanılan farklı bir parkurda yapılan yarışta oldukça hızlı ve heyecan verici eşleşmelerin ardından Drift NEU pilotları Bekir Özsusuzlu ve Enver Haskasap finale kalan isimler oldular. İki çıkışta da takım arkadaşına üstünlük sağlayan Haskasap birinci olmayı başarırken, Özsusuzlu bu sezon ilk kez kaldığı finalde ikinci oldu. Günün üçüncüsü Akay Akbil olurken, dördüncü İbrahim Yücebaş oldu.
Oldukça kalabalık bir seyirci topluluğu önünde yapılan yarışta çeyrek finale kalan isimlerden Ilgaz Toros beşinci, Ahmet Öksüzoğluları altıncı, Oktay Erülkü yedinci ve Ali Kaçakbaflı sekizinci oldular. Ülkü Erçoban ile Ayşen Şahin’in iki bayan pilot olarak pistte yer almaları seyirciler tarafından takdir topladı ve seyircilerden büyük alkış aldılar. Yarı finalde Enver Haskasap ile İbrahim Yücebaş’ın eşleşmesinde uzun süre yenişemeyen ikiliden son çıkışlarında elenen Yücebaş hakemlere itirazda bulunmuştu, yarış sonunda Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre Yücebaş’ın durumunun yönetim kurulu tarafından görüşüleceği açıklandı.
Near East Bank ana sponsorluğunda yapılan yarış sonunda yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupalarını Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü başkanı Zeki Topcu takdim etti. Yarış, Les Ambasadeurs, Master Management Group, Döveç Group, Girne Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Near East Hayat, Near East Estate, Near East İnvestment, Near East Technology, Dorana Turizm, Bigibox, Cookies, Telsim Vodafone, Mardo, Mobil1, Park Palace, Spor Dairesi ve damalibayrak.net’in katkılarıyla hayata geçirildi.
Yarış sonucu;
1 Enver Haskasap
2 Bekir Özsusuzlu
3 Akay Akbil
4 İbrahim Yücebaş
5 Ilgaz Toros
6 Ahmet Öksüzoğluları
7 Oktay Erülkü
8 Ali Kaçakbaflı
9 Ömer Soyer
10 Yusuf Çocuk
11 Tolga Reyhan
12 Celal Erülkü
13 Erdoğan Aşık
14 Ülkü Erçoban
15 Yusuf Acemoğlu
16 Selimİzhakoğlu
17 Yaşar Mısırlı
18 Yaşam Karakurt
19 Önem Bicentürk
20 Kemal Türcan
21 Ayşen Şahin
22 Aziz Bağrıkara
23 Altan Çocuk
24 İzer Özvurulmuş