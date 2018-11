 Üçüncü yarışın galibi Haskasap

Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün organize ettiği KKTC Drift Şampiyonası’nda sezon, Cemsa Sporting Center’de dün yapılan üçüncü yarışla devam etti. Sabah saatlerinde yapılan antrenmanların ardından sıralama turları ile devam eden organizasyonda ikili eşleşmeler ile heyecan tavan yaptı. İlk kez kullanılan farklı bir parkurda yapılan yarışta oldukça hızlı ve heyecan verici eşleşmelerin ardından Drift NEU pilotları Bekir Özsusuzlu ve Enver Haskasap finale kalan isimler oldular. İki çıkışta da takım arkadaşına üstünlük sağlayan Haskasap birinci olmayı başarırken, Özsusuzlu bu sezon ilk kez kaldığı finalde ikinci oldu. Günün üçüncüsü Akay Akbil olurken, dördüncü İbrahim Yücebaş oldu.

Oldukça kalabalık bir seyirci topluluğu önünde yapılan yarışta çeyrek finale kalan isimlerden Ilgaz Toros beşinci, Ahmet Öksüzoğluları altıncı, Oktay Erülkü yedinci ve Ali Kaçakbaflı sekizinci oldular. Ülkü Erçoban ile Ayşen Şahin’in iki bayan pilot olarak pistte yer almaları seyirciler tarafından takdir topladı ve seyircilerden büyük alkış aldılar. Yarı finalde Enver Haskasap ile İbrahim Yücebaş’ın eşleşmesinde uzun süre yenişemeyen ikiliden son çıkışlarında elenen Yücebaş hakemlere itirazda bulunmuştu, yarış sonunda Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre Yücebaş’ın durumunun yönetim kurulu tarafından görüşüleceği açıklandı.

Near East Bank ana sponsorluğunda yapılan yarış sonunda yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupalarını Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü başkanı Zeki Topcu takdim etti. Yarış, Les Ambasadeurs, Master Management Group, Döveç Group, Girne Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Near East Hayat, Near East Estate, Near East İnvestment, Near East Technology, Dorana Turizm, Bigibox, Cookies, Telsim Vodafone, Mardo, Mobil1, Park Palace, Spor Dairesi ve damalibayrak.net’in katkılarıyla hayata geçirildi.

Yarış sonucu;

1 Enver Haskasap

2 Bekir Özsusuzlu

3 Akay Akbil

4 İbrahim Yücebaş

5 Ilgaz Toros

6 Ahmet Öksüzoğluları

7 Oktay Erülkü

8 Ali Kaçakbaflı

9 Ömer Soyer

10 Yusuf Çocuk

11 Tolga Reyhan

12 Celal Erülkü

13 Erdoğan Aşık

14 Ülkü Erçoban

15 Yusuf Acemoğlu

16 Selimİzhakoğlu

17 Yaşar Mısırlı

18 Yaşam Karakurt

19 Önem Bicentürk

20 Kemal Türcan

21 Ayşen Şahin

22 Aziz Bağrıkara

23 Altan Çocuk

24 İzer Özvurulmuş