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“Üçüncü Toplum ve Ulus Kaçağı” Mağusa’da tartışılacak

“Üçüncü Toplum ve Ulus Kaçağı” Mağusa’da tartışılacak

Üçüncü Toplum Forumu söyleşileri devam ediyor. “Üçüncü Toplum ve Ulus Kaçağı” konulu söyleşi 27 Ağustos Perşembe saat 20.00’de Mağusa Buğday Kafe’de gerçekleştirilecek.

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Üçüncü Toplum Forumu söyleşileri devam ediyor. Avrupa Parlamentosu üyesi Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek’in konuşmacı olacağı, moderatörlüğünü Dr. Okan Dağlı’nın üstleneceği, “Üçüncü Toplum ve Ulus Kaçağı” konulu söyleşi 27 Ağustos Perşembe saat 20.00’de Mağusa Buğday Kafe’de gerçekleştirilecek.

Söyleşinin ardından Kızılyürek son kitabı Ulus Kaçağı’nı sevenleri için imzalayacak. Etkinlik açık alanda, fiziksel mesafe ve maske kuralına uygun gerçekleştirilecek.

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