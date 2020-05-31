Üçüncü Toplum Forumu’ndan işçilerin eylemine destek

Üçüncü Toplum Forumu, Kıbrıs'ın güneyinde çalışan Kıbrıslı Türk işçilerin Salı günü meclis önünde yapacağı eyleme destek belirtti. Yapılan açıklamada, insanların kendi ülkelerinde özgürlüklerinin kıstlanmasının kabul edilebilir bir durum olmadığı belirtildi.

Üçüncü Toplum Forumu'nun açıklaması şöyle;

29 Mayıs tarihinde açıklanan ‘normalleşme önlemleri’ takvimi içerisinde geçiş noktalarının ne zaman açılacağı ile ilgili bir madde bulunmamaktadır. Yurtdışından gelecek turistlerin dahi 1 Temmuz’dan itibaren ülkeye giriş yapabilmelerine rağmen biz ülkemizin diğer yarısına geçip geçemeyeceğimizi bilmiyoruz ve bundan büyük hayal kırıklığı duyuyoruz.

Avrupa Birliği 4 özgürlükler üzerine kurulmuştur; kişilerin, kapitalin, malların ve hizmetlerin tüm Birlik içinde dolaşım özgürlüğü. Yeşilhat Ticareti 4 Mayıs itibari ile yeniden başlamıştır. Mallara dolaşım izni verilirken kişilerin ve hizmetlerin Avrupa Birliği’ni bırakın, kendi ülkesinde dolaşım özgürlüğüne sahip olmaması kesinlikle kabul edilir değildir.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nde çalışan işçilerin Salı günü düzenleyecekleri eyleme desteğimizi belirtirken bunun sadece işçilerin, öğrencilerin ve sağlık hizmeti ihtiyacı duyan bireylerin değil hepimizin özgürlük hakkı olduğunu ve bu hakkımızı aramaktan asla vazgeçmeyeceğimizi de beyan ederiz."