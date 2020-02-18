Üçüncü Toplum Forumu Girne’de toplanıyor

Üçüncü Toplum Forumu ilk kitle toplantısını 21 Şubat Cuma 19.30'da Dome Otel'de gerçekleştirecek. Etkinlik, Forum'a katılmak isteyen yurttaşların da ilk buluşması olacak. Kurucu üyelerin yanı sıra yeni üye ve sempatizanların yer alacağı söyleşide "İki Kutuplu Milliyetçilik ve Üçüncü Toplum" tartışılacak.