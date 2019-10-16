Üçüncü kattan düştü, ağır yaralandı

Lefkoşa’da yapımı devam eden bir inşaatın üçüncü katında çalışan 44 yaşındaki İsa Dadük, dengesini kaybedip 9.5 metre yüksekten düşerek ağır yaralandı.

Kalıp işi yaptığı sırada dengesini kaybederek yüksekten düşüp yaralanan İsa Dadük kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Polis, olaya ilişkin şu bilgiyi paylaştı:

“İş kazası:

16.10.2019 tarihinde, saat 09.45 sıralarında, Lefkoşa'da Osman Örek Caddesi üzerinde yapımı devam eden bir inşaatta çalışan İsa DADÜK (E-44), inşaatın üçüncü katında kalıp işi yaptığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 9.5 metre yükseklikten düşerek ağır şekilde yaralanmıştır. Olayda yaralanan İsa DADÜK kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.”