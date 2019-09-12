Ucube içinde ekonomi

“Hükümetin 100 günü” toplantısında sormuştum:

“Girne’deki operasyonlar niye gündeminizde yok.”

Başbakan hemen tepki vermişti, “Bizimle ilgisi yok” gibisinden…

Çünkü iki ayrı “sahtelik” davasında, iki ayrı “partilisi” vardı ve yüreği yaralıydı.



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Halbuki yaşananların bir de “ekonomik” boyutu var ve epeyce ciddi.

“Yasa Dışı Sanal Bahis” operasyonuna dair polisin mahkemedeki ifadelerini okudunuz mu?

- “Bir senede 48 milyon 747 bin lira gelir elde edilmiş.”

- “İki sanal bahis sitesinin 108 çalışanı varmış.”



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108 çalışan, az buz mu?

Üstelik henüz sadece “iki ofis”ten söz ediyoruz.

Onlarcası var!

Kaç aile buradan geçiniyor, bir düşünsenize?

Bu 108 çalışanın Girne’de piyasaya etkisini de hesaba katınız lütfen…



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Yok yok!

Derdim ne “kara para” aklamak, eğer öyleyse…

Ne de yasa dışı işleri masumlaştırmak.

Ama “sanal bahis” üzerinden ciddi bir ekonomi oluştuğu gerçeği ortada duruyor.



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Hükümetlere “ne yapıyorsunuz” dediğiniz zaman hemen size yeni tüzükler hazırlandığını, yeni yasalar çalışıldığını anlatırlar.

Tüzük ya da yasa yapmakla hayatı değiştirmek ne kadar büyük bir kolaycılık öyle…

Olabilse keşke!



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“Para akıyor bir yerlerden, oluk oluk, kaynağını göremeden” demiştim geçenlerde…

Ve “kirli para elden ele gezdikçe adeta yıkanıyor, temizleniyor.”

Şimdi mesele salt üç beş kişinin yargılanması değildir artık…

O “şüpheli” servetin sarmaladığı kocaman bir “mahalle” var ortada.



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Yalan, talan, ucube arasında “ekonomi” peydahlanmış.

“Niye gündeminizde yok” dediğimiz de bu işte…

Yoksa ilçe başkanınız ya da vekil adayınız işin kovuğu!

Derdimiz çok daha büyük galiba…

Kirli paranın kuşattığı ekonomiyi nasıl kurtaracağız şimdi...

Acaba bunu sorgulamak da “hıyanete” girer mi?