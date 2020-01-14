Üçü çocuk, yedi kişi yaralandı

YENİDÜZEN

Lefkoşa-Mağusa anayolu İnönü kavşağında bugün öğlen sonra dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Saat 15.15 sıralarında meydana gelen kazada 28 yaşındaki Emine Mamaali yönetimindeki JT 816 plakalı salon aracı ile dikkatsiz şekilde İnönü kavşağından anayola giriş yaparak araçların önünü tıkadığı belirtildi.

Polis’ten yapılan açıklamaya göre, Mamaali, Mağusa istikametine doğru seyreden 35 yaşındaki Tarık Hafız’ın kullanımındaki KR 899 plakalı aracın önünü tıkayarak yüz yüze çarpıştı.

7 kişi ambulanslarla Mağusa Hastanesi’ne sevk edildi

Meydana gelen çarpışma sonrası, JT 816 plakalı araç sürücüsü Emine Mamaali, araçta yolcu olarak bulunan 49 yaşındaki Gönül Mamaali, 12 yaşındaki Gönül Özgüllü ve KR 899 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 30 yaşındaki Figen Mustafa, 8 yaşındaki Özcan Mustafa, 10 yaşındaki Taner Can Mustafa ve 4 yaşındaki Elisa Mustafa Mağusa Devlet Hastanesine sevk edildiler.

Yaralıların hastanede tedavilerinin devam ettiği belirtilirken, polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Fotoğraf: Sosyal Medya / Deniz Gürgöze