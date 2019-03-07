Üçü çocuk, 9 yaralı
Ziyamet köyü yakınlarında ana yolda meydana gelen kazada, iki araç çarpıştı. Kazada, 3'ü çocuk toplam 9 kişi yaralandı.
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Ziyamet köyü yakınlarında ana yolda meydana gelen kazada iki araç çarpıştı, birçok kişi yaralandı.
Olay yerinden elde edilen bilgiye göre iki aracın çarpıştığı kazada, 3'ü çocuk toplam 9 kişinin yaralandı.
EP 748 ve MD 112 plakalı araçların çarpıştığı kazada, EP 748 sürücü Mustafa Yıldız, yolcular Derya Ateş, Döne Ateş, Hakan Yıldız, Metin Efe Yıldız, Enes Yıldız, MD 112 plakalı araç şoförü Ertan Talay, yolcuları Tanem Talay ve Cengiz Talay’ın yaralandığı öğrenildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
İki aracın çarpıştığı kazada, araçlardan biri tavanı üzerinde durdu. Polis olay yerinde...
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