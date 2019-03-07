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Üçü çocuk, 8 yaralı

Üçü çocuk, 8 yaralı

Ziyamet köyü yakınlarında ana yolda meydana gelen kazada, iki araç çarpıştı. Kazada, 3'ü çocuk toplam 8 kişi yaralandı.

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Ziyamet köyü yakınlarında ana yolda meydana gelen kaza, görenleri korkuttu.

Olay yerinden elde edilen bilgiye göre iki aracın çarpıştığı kazada, 3'ü çocuk toplam 8 kişinin yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı. 

İki racın çarpıştığı kazada, bir salon araç tavanı üzerinde durdu. Polis olay yerinde, ayrıntılar az sonra…

FOTO: Soyla Medya

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