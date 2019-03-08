Üçte iki geride kaldı

K-Pet Süper Lig’de 21’inci hafta bugün oynanacak olan Çetinkaya – Lefke maçı ile başlayacak. Üçte ikilik bölümü geride kalan Süper Lig’de son 10 haftaya girilirken bugün bir, yarın iki, Pazar günü dört ve Pazartesi günü bir karşılaşma oynanacak.

Lider Girne Halk Evi deplasmanında

Ligde hafta bu akşam Lefkoşa’da oynanacak olan Çetinkaya – Lefke maçı ile başlayacak.

K-Pet Süper Lig lideri Yenicami, ligin 21’inci haftasında ligin alt sıralarından kurtulma mücadelesi veren Girne Halk Evi’ne konuk olacak. Karşılaşma haftanın son maçı olarak pazartesi günü oynanacak. Liderin takipçilerinden Mağusa Türk Gücü ise Pazar günü İskele’de Gençler Birliği’nin konuğu olacak.

Geçtiğimiz hafta ligde Esentepe karşısında beklenmedik bir mağlubiyet alan Doğan Türk Birliği, kupanın çeyrek finalinde karşılaştığı Gençlik Gücü’nün Pazar günü konuğu olacak.

Yarın iki maç

Ligde cumartesi günü iki maç oynanacak. Lefkoşa’da Gönyeli’nin Cihangir’i konuk edeceği günde, Türk Ocağı ile Merit Alsancak Yeşilova Girne’de karşı karşıya gelecek. Ligde alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Binatlı, Küçük Kaymaklı ile Pazar günü karşılaşacak. Aynı gün Esentepe ise Baf Ülkü Yurdu’nu konuk edecek.