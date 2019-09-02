UÇSUZ’dan veda sayısı

Kıbrıs’ta yayınlanan edebiyat ve eleştiri dergisi Uçsuz, 8. Sayısı ile okurlara veda ediyor. İki yıldır yayın hayatında olan dergi bu süreye pek çok öykü, şiir, eleştiri,dosya, inceleme, çeviri ve söyleşi sığdırdı. Adanın kuzeyinde yayın yapan dergiler arasında eleştiri alt başlığıyla önemli bir açışım yapan Uçsuz, aynı zamanda ağını Türkiye’ye genişletti.

Derginin son sayısında yer alan ‘Edebiyat ve Nesne’ adlı dosyaya Halil Karapaşaoğlu, Pervin Yiğit ve Hakan Karahasan yazdı.

Derginin ‘Çeviri’ bölümü her zamanki gibi oldukça zengin. Tevfik Fikret, Nurduran Duman çevirisiyle; Bob Dylan, Zeki Ali çevirisiyle; Niki Marangu, Ahmet Yıkık çevirisiyle; Achim Wagner ve Gerd Adloff, Senem Gökel çevirisiyle; Danijela Trajkovic ve Saima Afreen, Ruhsan İskifoğluçevirisiyle; Atong Atem, Tuğçe Tekhanlı çevirisiyle okurla buluşuyor.

‘yanar döner kumaşlarda/ arıyorsun ya beni/ sahte iguanaların yapıldığı/atölyelerde/ belki bulursun beni/ bir bilezik boyunca koşarken…’ (A. Wagner, Bir Kapalı Çarşı Köşesinde)

‘Merdiven çıkarken eski bir Lefkoşa apartmanında/ apansız belirdi karşımda/ pencereden dışarı baktığımda/ AgiaSophia’nın iki minaresi, kırmızı bayraklara sarılı/ ve aralarında Beşparmak’ (N. Marangu, Merdiven Çıkarken)

Söyleşi bölümünde ise Şair, Çevirmen, Fotoğrafçı ve Akademisyen Nafia Akdeniz, Fatoş Avcısoyu Ruso’nun sorularını cevapladı.

‘Yaşamsal alanda vaat ettiğim şey samimiyet. Şairi şiirinden, şiiri şairinden bağımsız değerlendirenlerden değilim ben. Çok ilgilendiriyor beni şiirindeki cesareti yaşamında gösterip gösteremediği bir şairin.’ (Nafia Akdeniz)

Zeki Ali, İlhan Durusel, Elif Sofya, Ömer Asaf Tosun, Gür Genç, Jenan Selçuk, Bircan Çelik, Gökçenur Ç., Efe Duyan, Nafia Aldeniz, Şebnem Güngeçiren, Halil Karapaşaoğlu, Senem Gökel, Anıl Cihan, Emrullah Alp, Tuğçe Tekhanlı, Hüseyin Bahca, Naile Dire, Ahmet Uçar ve Cansu Çarlak bu sayının şairleri.

‘Söyle kim görür gözünü/ Akmayan gözyaşını?/ Sahte gülüşlerin Eldorado’da/ Selfiler döne döne…’ (Z. Ali, Mandala)

‘Ben soyundum, yanına girdim, sevindi Karacan./ Soyun gel, yanıma gir, diye bir şarkısı vardı bunun/ biliyorum kafiyesizdi, ölçü ve ritim istiyordu bu şarkı…’ (İ. Durusel, Bizans’ın İncesazı’ndan Bir Fasıl)

‘Çiçek değilim hiçbir bahçede/Otum -yapışkan, inatçı/ neşeli ot// Ne suçluyum ne de hasta-/ Arzu fazlası ve kehanetlerle/ doluyum tıka basa’ (G. Genç, Ot)

‘Hanginiz söyleyebilir/şair mi şiirden, şiir mi şairden//Kâbe’nin taşı gibi/ kararıyor yüreğim/ başkaları öptükçe oralarını’

(J. Selçuk, Kısa Şiirler)

‘yaz geçti/ yaralı bir hayvanın/sırtıma akıttığı salyayla/ bu yaz öyle/uzundu/ dilim/ suyu çağırırken/ dört kez sürçtü...’

(T. Tekhanlı, Başka Mevsime Övgü)

‘sana çok ağır bir cümle kuracağım/ ağrına gidecek top sakallı ekonomi köşeleri- metin ol/ biberin pazar fiyatı çektiğimiz tüm acıları çoktan geçmiş sevgilim…’

(A.Cihan, Bısiness as Ususal ve Havada…)

Öykü bölümünün yazarları ise şöyle: Fatma Akilhoca, Gürgenç Korkmazel, Jenan Selçuk, Ceyhan Özyıldız, Aycan Keskin, Onur Akyıl, Emrah Öztürk, Salamis Ayşegül Şentuğ, Tutku Tuğyan, Gonca Nedim.

İnceleme bölümünde Tamer Öncül, Neziher Yayınları etiketi taşıyan ve Kıbrıs’ın barışa özlem duyan Türk ve Rum sanatçılarının mektuplarını içeren Alaşiya Mektupları’nı anlattı.

Ahmet Yıkık, Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği’nin iki yayınını inceledi: Ölüm Şiirleri Antolojisi ve Aşk Şiirleri Antolojisi.

Hüseyin Ezilmez ise Gürgenç Korkmazel’in son öykü kitabı ‘Gizli Hazırlık’ ta yer alan minimalist öykülerden birini mercek altına aldı.