"Uçsuz"adlı edebiyat dergisi yayına başladı

“Uçsuz” adlı edebiyat ve eleştiri dergisi, yayın dünyasına katıldı.

Derginin ilk sayısı eylül ayında yayımlandı.

Editörlüğünü Fatoş Avcısoyu Ruso, Ruhsan İskifoğlu ve Emrah Öztürk’ün; grafik tasarımını Ömer Tatlısu’nun üstlendiği “Uçsuz”, Batuhan Ruso Pazarlama Ltd. sponsorluğunda üç ayda bir yayımlanacak.

“Edebiyata, sanatsal disiplinleri ve dünya kültürlerini bütünleyen dünya edebiyatı” perspektifinden baktığı ve merkezine eleştiriyi aldığı” belirtilen derginin ilk sayısında yer alan sanatçılar şunlar:

“Senem Gökel, Hülya Soyşekerci,Onur Akyıl, Ahmet Yıkık, Vasilka Petrova Hacıpapa, Niels Hav, Kushal Poddar, Nil Sakman, Pervin Yiğit, Gürgenç Korkmazel, Hakan Karahasan, Fatma Akilhoca, Ceyhan Özyıldız, Burcu Yılmaz, Emrah Öztürk, İlhan Durusel, Ruhsan İskifoğlu, Tamer Öncül, Metin Cengiz, Fatoş Avcısoyu Ruso.”