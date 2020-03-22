‘Ücretsiz izin’ genelgesi

Merit Hotel, çalışanlarını 1 Nisan tarihinden itibaren ücretsiz izne çıkartacağını duyurdu.

Hotel’in İnsan Kaynakları Direktörlüğü’nden yapılan duyuruya göre, çalışanlar 31 Mart’a kadar olan alacaklarını ödenecek. Fakat 1 Nisan’dan itibaren ücretsiz izne çıkartılacak.

Yapılan duyuruda, “Ücretsiz izne ayrılmanın, işe son verme/işten ayrılma değil, sadece belirlenen süre kadar personele aylık ücretlerinin ödenmemesi ve yatırımlarının yapılmaması anlamındadır” ifadelerine yer verildi.

Aynı zamanda yapılan açıklamada lojmanlarda kalan personele her gün tek seferde öğle ve akşam yemeği dağıtılacağı da belirtildi.