UCN: Kıbrıslı çözüm şansını kaçırmayın

Berlin’de 25 Kasım’da gerçekleştirilecek üçlü görüşme öncesinde, UniteCyprusNow liderlere, “Kıbrıslı çözüm şansını kaçırmayın” çağrısı yaptı.

“Kıbrıslılar müzakerelerin yeniden başlaması için referans şartlarında anlaşamazlarsa, Kıbrıs’ın geleceğini, farklı çıkarlar gözeten Kıbrıs dışındaki güçlerin dikte edeceği açıktır” vurgusu yapılan açıklamada, “İnsanlar çözüme hazırdır. UniteCyprusNow olarak, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, çözüm umutlarını canlı tutmak “nihayetinde iki tarafın elindedir” sözünü hatırlatmak isteriz” denildi.

Açıklamanın tam metni şöyle;

Kıbrıslıların kendi ülkelerinin geleceğini şekillendirmek için 25 Kasım’da Berlin’de gerçekleştirilecek olan toplantı dışında başka bir fırsatları olmayabilir. UniteCyprusNow, Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’e bu gerçeği takdir etmeleri çağrısı yapar. Kıbrıs sorunu Avrupa Birliği‘nin istikrarını doğrudan etkileme tehdidine haiz uluslararası bir sorun haline gelmiştir. Eğer Kıbrıslılar müzakerelerin yeniden başlaması için referans şartlarında anlaşamazlarsa, Kıbrıs’ın geleceğini, farklı çıkarlar gözeten Kıbrıs dışındaki güçlerin dikte edeceği açıktır.

Bu gelecek, ayrılık tohumlarını daha da güçlendiren de fakto bir Tayvan modeli şeklinde de olabilir, Lokmacı’nın ortasından geçerek adayı boydan boya bölen hattın Türkiye ile bir sınır çizgisi haline gelmesi anlamına gelecek kalıcı bir ayrılık da olabilir. Şekli ne olursa olsun, Kıbrıs dışındakilerin şekillendirdiği sözde bir çözüm, Kıbrıs sorununa son verebilir, ama barış getiremez.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin son raporunda da belirttiği gibi, kamuoyu yoklamaları, Kıbrıslıların çözüm isteğinin devam ettiğini göstermektedir. Dünyanın en saygın sosyal araştırmalarından biri olan ödüllü Avrupa Sosyal Araştırması (ESS)’nin 800 kişi arasında yeni yapmış olduğu anket, Kıbrıslı Rumların %72.4’ünün iki-devletli çözüme karşı olduğunu, onda altısından fazlasının ise, iki-bölgeli, iki-toplumlu federal bir çözümü kabul edebileceğini gösterdi. Mayıs ayında yayınlanmış olan Dünya Bankası Çözümün Nabzı anketi ise, Kıbrıslı Türklerin %60’tan fazlasının, iki-bölgeli iki-toplumlu federasyonu kabul edilebilir bulduğunu ve %50’sinden fazlasının yarın yapılacak olsa referandumda ‘Evet’ diyeceğini ortaya koydu.

İnsanlar çözüme hazırdır. UniteCyprusNow olarak, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, çözüm umutlarını canlı tutmak “nihayetinde iki tarafın elindedir” sözünü hatırlatmak isteriz.

Bu, bizlerin de Kıbrıslı yurttaşlar olarak üzerimize düşeni yapmamız gerektiği anlamına gelmektedir. Lefkoşa dışındaki diyalog gruplarımızın organizasyonuna yardımcı olmak veya diğer toplumdan biri ile hiç tanışmamış bir arkadaşınızın bu gruplara katılımını sağlamak için unitecyprusnow@gmail.com adresinden lütfen bizimle bağlantıya geçin. Kıbrıs’ı birleştirmek bizim elimizdedir.