"Üçlü kararname ile yapılan atamaları doğru bulmuyoruz"

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), son günlerde üçlü kararnameyle yapılan atamaları doğru bulmadıklarını açıkladı.



Kamu-Sen’den yapılan yazılı açıklamada, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na yapılan atamada, emekliliğine bir yıl kalan birinin üst kademe yöneticiliğine atanmasının düşündürücü olduğu belirtildi.



Açıklamada, “Her defasında mevcutların, haklarına halel gelmemesi, mevkisine uygun bakanlıklarda, mecliste ve cumhurbaşkanlığı gibi yerlerde görev verilmesi, evde oturmalarının engellenmesini vurguladık” ifadelerine yer verildi.

Hükümetin, mevcut görevde olanları da kapsayacak bir düzenleme üzerinde çalışma başlattıkları ancak henüz yasal bir hal kazanmamasının ardından, tüm bu karmaşa devam ederken yeni müdür ve müsteşar atamalarının yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, gerek basından, gerekse sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalardan mecliste olduğu ve kısa sürede geçeceği izlenimi edinildiğine işaret edilerek, bu kadar erken geçmesi beklenen bir yasa ortada iken bu atamaların yapılmasını doğru bulmadıkları belirtildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



“Geçmişte de gündemi meşgul eden ve tepki toplayan, emekliliğine az bir süre kala üst kademe yöneticiliğine yapılan atama henüz güncelliğini korurken Milli Eğitim Bakanlığı’na yapılan atamada emekliliğine bir yıl kalan birinin üst kademe yöneticiliğine atanması düşündürücüdür. Her ne olursa olsun yapılan girişimin doğru olmamakla birlikte gelecek olan yasanın yasallaşmasından sonra yapılması gerekliliğine inanmaktayız. Bu konudaki hassasiyetimizi koruyacağımızı ve gereksiz ve yanlış girişimlere tepki koyacağımızın bilinmesini isteriz”.