Üçlü görüşme öncesi belirsizlik sürüyor

Alithia gazetesi, Lute’un liderlerle hala daha açıkta olan meselelerin nasıl aşılabileceğine dair kendi bazı fikirlerini tartıştığını, aynı zamanda BM Genel Sekreterinin, “durumların bugün olduğu şekliyle, müzakerelerin yinelenmesi perspektiflerinin belirsiz olduğuna” dair değerlendirmesini şahsen liderlere ilettiğin kaydetti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için atadığı geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunuyla ilgili iyi niyet misyonu raporunun yayımlanmasının ardından ve 25 Kasım’da Berlin’de yapılacak olan üçlü görüşmenin ışığında, önceli gün Kıbrıs’ta liderlerle ayrı ayrı bir araya gelmesine dair haberler dünkü güneydeki gazetelerinde de yer aldı.

Alithia gazetesi “Son Niyet Testi” başlığıyla manşetten yer verdiği haberinde, Lute’un liderlerle temaslarının ikinci bir turu olmayacağını ve belirsizlikte kalan şeylerin artık 25 Kasım’da bizzat BM Genel Sekreteriyle ele alınacağını yazdı.

Lute’un referans şartları konusunda özlü bir ilerleme kaydedilmesi, aynı zamanda Berlin görüşmesi öncesinde liderlerin niyetlerini ve eğilimlerini test etmek çabasıyla dün liderlerle yeni görüşmeler yaptığını yazan gazete, BM Güvenlik Konseyine yönelik raporundan da ortaya çıktığı üzere, BM Genel Sekreteri Guterres’in“referans şartlarında yalnızca arzu edilen sonuca varılmamasıyla kalmayıp, durumun gittikçe daha da karmaşık hale geldiğini tespit ederek, Lute’u net bir mesajla yeniden Kıbrıs’a gönderdiğini” yazdı.

Gazete bu mesajın “(Guterres’in) Berlin’de, Eylül ayı sonunda New York’ta duyduklarının aynısını duymak istemediği ve (liderlerin) 25 Kasım görüşmesinde önüne, referans şartlarında nihai bir anlaşmayla olmasa bile, buna yakın bir şeyle gitmelerini beklediği” şeklinde olduğunu kaydetti.

Lute’un önceki gün ilk önce Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı’yı gördüğünü yazan gazete, Lute-Anastasiadis görüşmesinin ise akşam 7 civarında, gazete kapandıktan sonra gerçekleştiğini belirtti.

Gazete “elindeki bilgilere” dayanarak, “Lute’un liderlerle hala daha açıkta olan meselelerin nasıl aşılabileceğine dair kendi bazı fikirlerini tartışacağını, aynı zamanda BM Genel Sekreterinin, durumların bugün olduğu şekliyle, müzakerelerin yinelenmesi perspektiflerinin belirsiz olduğuna dair değerlendirmesini şahsen liderlere ileteceğini” kaydetti.

Lute’un liderlerle önceki görüşmelerinin bu aşamada tek olduğunu ve devamı olmayacağını yazan gazete, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in dün sabah resmi bir ziyaret için Vatikan’a gideceğini ifade etti.

Gazete Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinden bir kaynağın ise “birkaç gün içerisinde BM Genel Sekreteriyle Berlin’de bir görüşme yapılacağından ve daha fazla ele alınması gereken meseleler var olduğundan, bunun bizzat BM Genel Sekreteriyle yapılacağını” ekledi.

Gazete iç sayfadan geniş yer verdiği haberinde ise, Guterres’in raporunda yer alan ve “Kıbrıs halkı bu kez farklı olduğunu bilmeyi hak ediyor” şeklindeki ifadesinin, hem BM’nin tahammülünün, hem de Kıbrıs sorununun zamanının tehlikeli bir şekilde tükendiğine dair son bir uyarı şeklinde yorumlandığını da iletti.

Gazeteye göre, DİSİ Başkanı Averof Neofitu ise Lute’un liderlerle dünkü görüşmeleri ışığında yaptığı açıklamada “Türk istilası ve işgalinden kurtulmanın tek yolunun müzakereler süreci olduğuna” dair iddiasını yineledi.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ise açıklamasında,iki liderin, ezelden beridir üzerinde hem fikir olunan şeyler temelinde, Lute’la işbirliği yapmalarını umduğunu dile getirdi.

Haravgi gazetesi ise “Gözler 25 Kasım Görüşmesine Çevrildi- Lute Üçlü Görüşmeyi Hazırlıyor” başlıklı haberinde, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs için geçici olarak atadığı özel danışmanı Jane Holl Lute’un, 25 Kasım’da Berlin’de yapılacak olan üçlü görüşmeye hazırlık yapılması için dün liderlerle ayrı ayrı görüştüğünü yazdı.