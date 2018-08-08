Uche Cihangir’e imzayı attı
Cihangir’in daha önce anlaşma sağladığı Oliver Uche Sunday’in Mesarya ekibine transferi resmileşti
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K-Pet Süper Lig ekiplerinden, Kıbrıs Kupası’nın son şampiyonu Cihangir yabancı oyuncu Oliver Uche Sunday’e resmi imzayı attırdı.
Geçtiğimiz yıl Süper Lig’de Yalova forması giyen ofansif orta saha oyuncusu alacaklarına karşılık Bostancı ekibinden bonservisini almıştı. Oyuncu için girişimde bulunan ve anlaşma sağlayan Cihangir, Nijeryalı oyuncuya resmi imzayı attırdı.
Oliver Uche Sunday 2017 – 2018 sezonunda Yalova forması altında 9 gole imza atmıştı.
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