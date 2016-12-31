Üçer gol birer puan

2016 yılının takvim yapraklarının son günlerine girilirken, hafta sonu yılbaşına denk geldiği için Süper Lig maçlarının Cuma gününe alındığı Gençler Birliği ile Cihangir arasında İskele’de oynanan maçta atılan üçer gol ve alınan birer puanla devre arasına girildi.

Gençler Birliği takımı, Moise‘nin izinsiz ülkeden ayrılması ve Sinan’ın da takımdaki yerini alamadığı Cihangir maçına golcü oyuncusu Şenol Şoför’ü defansın ortasında Emir’in yanında oynatarak sürpriz bir karar almış oldu. Maçın geneline baktığımız zamanda bu pozisyonda hiç de sırıtmadan ve ligin en etkili hücum oyuncularından biri olan Halil Turan’ı başarılı bir şekilde marke ettiğini ve yerini hiç de yadırgamadığını gördük.

Lider Yenicami ile puan farkını kapatmak isteyen, bu mümkün olmazsa da farkın daha da açılmasını önlemek adına maça hızlı bir giriş yapan ve daha dakikalar 7’yi gösterirken Ertan ile öne geçen taraf Cihangir takımı oldu. İlk yirmi dakikada Fırat ve Ertan ile iki gol pozisyonu daha bulan ve Ertan’ın şutunun üst direkten geldiğini Cihangir adına belirtmek lazım. İlk yirmi dakikada üstündeki şoku atan ve oyunun hâkimiyetini eline alan taraf Gençler Birliği oldu.

Yunus Kalaycı ile sol taraftan üst üste ataklar geliştiren ve Cihangir defansının sağ tarafında görev yapan Hasan Yaşınses’in de yaptığı hataları iyi değerlendiren Gençler Birliği takımı, bu sezon iyi bir performans sergileyen İbrahim Köse ile 33’te beraberliği, 40’ta da sahalarımızda pek ender görülen şık bir vuruşla ikinci golü kaydederek devreyi 2-1 önde kapattı. Bu arada dakika 38’de Halil Turan’ın kafa vuruşu kolları havada ve açık vaziyette olan Halil Türen’in koluna çarpsa da hakem Ali Özer bunu göğüse çarpma olarak yorumladı ve penaltıyı es geçti, bu da uzun süre Cihangir kulübesinin itirazlarına neden oldu.

İkinci yarıya da ilk yarının kopyası gibi başlayan takımlar; ilk 20 dakikayı Cihangir, ardından Gençler Birliği oyuna ağırlığını koydu. İstekli oyununu Ali Öztürk’ün golü ile süsleyen ve beraberliği sağlayan Cihangir takımı, duran bir top organizasyonunda dakika 70’te Emir’in kafa golüne engel olamayınca yeniden geriye düşmüş oldu. İlk 20 dakika harika bir performans sergileyen ve adeta sahadan kaybolan Fırat Ersalan’ın soldan biraz kıpırdamasıyla getirdiği topa yine kendisi gibi bu maçta pek te etkili olamayan Halil Turan’ın kaydettiği skorda yeniden eşitliği sağladı.

Oyunun son bölümlerinde daha çok golü kovalayan ve Emir ile Arif’in ayağından iki net gol pozisyonundan yararlanamayan taraf ev sahibi Gençler Birliği oldu. Bu sonuçla bol gollü ve birçok gol pozisyonunun da yaşandığı zevkli maçta atılan üçer golle alınan karşılıklı birer puan aslında her ikisine de yaramadı. Arif, İbrahim ve Mehmet Erol’un birlikte oynadığında büyük bir uyum içinde takıma ciddi katkı da bulunduğu bu maçta iki de gol kaydeden İbrahim maçta bir adım öne çıkan isim oldu. Ayrıca yabancılarından beklediği verimi alamayan Gençler Birliği takımı, sanırım devre arasını iyi değerlendirip en az iki tanesini değiştirecek diye düşünüyorum. GAÜ Çetinkaya takımının da mağlup olmasıyla haftayı galip gelerek bitiren ve puan farkını daha da açarak iyice rahatlayan Yenicami, devre arasına iyice rahatlamış olarak girdi ve şampiyonluk yolunda çok önemli bir avantaj yakalamış oldu.