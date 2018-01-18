Uçar: “Ligde kalıcı olmak istiyoruz”

Halit Dağ

Bonservisli transfer döneminin son gününde Türk Ocağı’ndan Ozanköy’e transfer olan Muhammed Ali Uçar, YENİDÜZEN’e açıklamalarda bulundu. Ozanköy başkan ve yönetiminin transferi için çok uğraştığını belirten Uçar, sözlerinden dönmedikleri için onlara teşekkür etti. Transfer döneminde birçok takımın kendisi ile görüşmek istediğini ifade eden Muhammed Ali Uçar, Ozanköy’e söz verdiği için hiç bir kulüp ile görüşmediğini ve transferini gerçekleştirdikleri için mutlu olduğunu söyledi.

Uçar: “Takımımız tamamen kabuk değiştirdi”

Muhammet Ali Uçar, ikinci devre için yapılan transferlerin çok iyi transferler olduğuna dikkat çekti.

Takımın ilk devredeki kadrosundan birçok değişiklik yapıldığını belirten Uçar, var olan kadroya katılan Deniz, Çağatay ve Ertaç ile daha önce beraber oynadıklarını söyledi. Diğer transfer Zihni’yle daha önce tanıştıklarını aktaran deneyimli oyuncu takımda uyum sorunu yaşamadığını da ifade etti.

“Ligde kalıcı olmak istiyoruz”

Ligin 2’nci devresinde zorlu lig maratonunun kendilerini beklediğini bilincinde olarak hazırlık yaptıklarını söyleyen Uçar, “Çalışmanın karşılığı mutlaka olacaktır” dedi.

Muhammet Uçar, ilk hedeflerinin Ozanköy’ü ligde tutup, Süper Lig’de kalıcı olmak istediklerini ifade ederken, Kıbrıs Kupası’nda da gidebildikleri yere kadar gitmek istediklerini söyledi. Uçar son olarak, kendine güvenenleri mahcup etmemek için elinden gelenin fazlasını yapacağını dile getirerek, Ozanköy taraftarlarını ligin 2. devresinde yanlarına görmek istediklerini sözlerine ekledi.