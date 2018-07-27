Uçaner ve Erişik Göçmen oldu
K-Pet Birinci Lig ekiplerinden Göçmenköy bir süre anlaştığı Kemal Uçaner ve Reşit Erişik’e imza attıdı
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K-Pet Birinci Lig’de hedefini Süper Lig olarak belirleyerek sezon hazırlıklarına başlayan Göçmenköy, deneyimli oyuncu Kemal Uçaner’in yanı sıra genç isimlerden Reşit Erişik’i transfer etti. Kemal Uçaner bonservisli olarak, Reşit Erişik ise kiralık olarak yeni sezonda Göçmenköy forması giyecek. Her iki oyuncu da Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na gelerek kendilerini Göçmenköy oyuncusu yapan imzaları attılar. Oyunculara kulüp başkanı Ersan Karataş da eşlik etti.
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Etiketler : Göçmenköy, Kemal Uçaner, Reşit Erişik, transfer
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