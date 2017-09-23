Uçaner galibiyete uçurdu: 0-1

STAT: Üner Beralp Stadı

HAKEMLER: Fehim Dayı**, Hakan Ünal**, Mehmet Ekşici**

BAF ÜLKÜ YURDU: Erdoğan Nay,* Mustafa Tekpınar,** Arif Öztürk,** Chukwudi Joseph,* Felix Obada,* Lawal Murtadah,** Ahmet Hatay,**(Dk.75 Berk Çakır*) Fikri Arslan,* Hüseyin Hürben,** Azat Tip,* İltaç Keçeli,* (Dk.75 Hamis Çakır*)

BİNATLI: Yusuf Yontar,** Taner Bingöllü,**Eren Can Arslan,**(Dk.46 Murat Gertik*) Erbay Bertiz,** Sertaç Özbil,** Reşit Erişik,** Burak Sarıkaya,* Amoo Kehinde,* Kemal Uçaner,***(Dk.80 Mehmet Neşe) Evor John Bello,* Abia Israel* (Dk.88 Kemal Yıldırım)

GOL:

Dk.70 Kemal Uçaner (Binatlı)

KIRMIZI KART:

Dk. 90+2 Mehmet Neşe (Binatlı)

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig’de 2017-2018 sezonu dün akşam Üner Berkalp Stadı’nda oynanan Baf Ülkü Yurdu – Binatlı maçıyla birlikte resmen başladı. Konuk takım görünümde olan Binatlı, Kemal Uçaner’in 70’inci dakikada kaydettiği golle mücadeleyi 1-0 kazandı. Ceza sahası içerisinde yaşanan karambol sonrası topa son dokunan Kemal Uçaner, takımına galibiyeti getiren golü attı. Mücadele sonrasında Binatlı’lı oyuncular, hem derbi galibiyetini, hem de sezona galibiyetle başlamayı kutladı.

1 yıl aradan sonra…

Baf Ülkü Yurdu ile Binatlı arasında Eylül 2016’dan günümüze kadar 4’üncü kez karşılaştı. Geçtiğimiz sezon oynanan iki karşılaşmayı da Baf Ülkü Yurdu kazanmıştı. Geçtiğimiz sezon iki maçta da rakibine kaybeden Binatlı, Ülkü Yurdu’nu son olarak geçtiğimiz yıl Eylül ayında oynanan Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Kupası’nda mağlup etmişti.

Baf Ülkü Yurdu ile Binatlı arasında oynanan karşılaşmaya iki takımın taraftarları da yoğun ilgi gösterdi. Hem Ülkü Yurdu, hem de Binatlı taraftarları Üner Berkalp Stadı’nı doldurdu.