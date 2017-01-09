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Uçaktan yılan çıktı!

Uçaktan yılan çıktı!

Umman'da bir yolcu uçağında kalkıştan önce yılan bulunması üzerine uçuş iptal edildi.

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Umman'da bir yolcu uçağında kalkıştan önce yılan bulunması üzerine uçuş iptal edildi.

Yerel medyada yer alan habere göre, Emirates Havayollarına ait EK0863 sefer sayılı Umman'ın başkenti Maskat'tan Dubai'ye uçması planlanan yolcu uçağında yılan bulundu.

Emirates Havayolları tarafından yapılan açıklamada, yılanın yolcular uçağa binmeden önce bagaj personeli tarafından bulunduğu, bunun üzerine Maskat-Dubai uçuşunun iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, uçağın iyice arandığı ve temizlendiği ifade edildi.

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