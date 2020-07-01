Uçaktan, berbere!

Ercan Havalimanı'ndan bugün ülkeye giriş yapan bir kişinin, PCR test sonucu çıkmadan imzaladığı taahhütnameye uymayarak Lefkoşa’da bir berber salonuna gittiği ortaya çıktı.

Dereboyu'nda faaliyet gösteren Palmiye Erkek Kuaförü’ne giden yolcu, iş yeri sahibinin sorumlu davranışıyla hizmet verilmeyerek dışarıya çıkarıldı.

Daha ilk uçuştan, taahhüde uymayan bir yolcunun ortaya çıkması da endişeleri artırdı.

Konu bakanlık bilgisinde

Ercan Havalimanı'ndan bugün ülkeye giriş yapan ve PCR test sonucu çıkmadan imzaladığı taahhütnameye uymayarak soluğu Lefkoşa’da bir berber salonunda alan yolcu için bakanlık devrede...Sağlık Bakanlığı’ndan konunun Bakanlık bilgisine getirildiği ve ilgilendikleri öğrenildi.

“İzole olması gerektiklerini duymuştuk, direkt gelince risk almak istemedik”

Palmiye Erkek Kuaföründe çalışan Efe Yaşat yaşadıklarını YENİDÜZEN’e anlattı. Yaşat, başından geçenleri şöyle anlattı: “Dükkandaydım, tam kapının önünde bir taksi durdu, iki bavuluyla birlikte bir adam geldi, saç kesimi istedi. Biz de baktık, bavulların üstünde Ercan Havalimanı’nın şeritli yazılıları vardı, anladık tabii bu uçuşlardan biri olduğunu. ‘Kusura bakmayın randevulu çalışıyoruz’ dedim hizmet vermemek için. Biraz para için nasıl kendimizi ve diğer müşterilerin sağlığını tehlikeye atalım? O da sinirlenmeye başladı, ‘Okuma yazman yok mu, bak’ diye elindeki test kağıdını gösterdi. Ama biz duyduk ki gelenlerin birkaç gün izole olması lazım, risk almak istemedik. İşte o sıralarda dükkanın sahibi Rauf bey de aşağıya geldi, gitmesini söyleyince öyle gitti. Bize ‘Böyle esnaf mı olur’ dedi”