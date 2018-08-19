Uçakta kalp krizi geçirdi

Adana- Ercan seferini yapan 1852 sefer sayılı Pegasus uçağı içerisinde aniden rahatsızlanan 58 yaşındaki Orhan Delikuş isimli yolcu, inişin ardından Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Saat 14.00 sularında meydana gelen olayda, Orhan Delikuş uçuş sırasında fenalaşınca Adana- Ercan seferini yapan 1852 sefer sayılı Pegasus uçağı, Ercan Devlet Havaalanı’na “acil” çağrısı yaptı.

Delikuş’un inişe kısa bir süre kala rahatsızlanması ile uçaktan Ercan Devlet Havaalanı’na çağrı yapıldı ve hazırlıkların yapılması talep edildi. Ercan Devlet Havaalanı’na inen Pegasus uçağını apronda bekleyen ambulansın karışladığı öğrenildi.

Sivil Havacılık Dairesi’nden edinilen bilgiye göre; hastaya ilk müdahale apronda yapıldı. Sağlık ekibinin, ilk müdahalesinin ardından yolcu, apronda bekleyen ambulans ile Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanın sağlık durumu ile ilgili ise henüz bilgi alınamadı.