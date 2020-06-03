Uçaklar boş gelip dolu gidiyor

Salgın nedeniyle Türkiye ile Kuzey Kıbrıs arasında durdurulan uçuşlar 1 Haziran itibarıyla “tahliye seferleri” denilen uçuşlarla başladı. Türkiye’den boş gelen uçaklar terhis olan askerleri alarak adadan ayrılıyor.

Terhis olan ve adadan ayrılacak olan askerlerin ülkesine geri dönebilmesi için başlayan “tahliye uçuşları” bugün de gün boyu devam edecek.

Tahliye uçuşları arasında, Pakistan’a yönelik uçuş da bugün gerçekleşecek.

Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, tarifeli uçuşlarla ilgili tarihin net olmadığını 1-3 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olan uçuşların tahliye uçuşu olacağını açıklamıştı.

Geçtiğimiz gün YENİDÜZEN’e konuşan bakan Atakan, “Şu an için tarifeli uçuşların başlaması ile ilgili bir net tarih yok. Muhtemelen Haziran ayının ikinci yarısı, 15’i gibi uçuşların başlamasını konuşabiliriz. 1 Haziran tarihinde THY tahliye seferi yapacak. Uçaklar boş gelip dolu gideceği tahliye uçuşu olacak. Bunun yanında 3 Haziran tarihinde bir de Pakistan uçuşu var. Bu da yine tahliye uçuşu olacak.”

YENİDÜZEN’e konuşan Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, 1 Haziran tarihinden itibaren Türkiye’ye yönelik ‘sadece’ tahliye uçuşlarının yapıldığını ifade etti. Sofi, bugün de boş gelen uçaklar olduğunu belirterek söz konusu uçakların terhis olan askerleri Türkiye’ye taşıyacağını açıkladı, bu uçuşların bugün tamamlanacağını kaydetti.