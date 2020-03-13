Uçak var, yolcu yok…3 günde %65 düşüş!

YENİDÜZEN ve KANAL SİM, Ercan Havaalanı yolcu bekleme, gidiş -geliş, bilet ve pasaport kontrol noktalarının yanı sıra apronda alınan tüm önlemleri izledi, Sivil Havacılık ve Ercan Havaalanı İşletme personelinden bilgi aldı

3 GÜNDE %65 AZALDI… YENİDÜZEN ve Kanal SİM’e bilgi veren Ercan Havaalanı Apron Görevlileri, son 3 günde yolcu sayısında %65 oranında azalma olduğunu belirtti. 180 kapasiteli uçaklarda yaklaşık 8 ile 40 kişinin yolculuk yaptığı belirtilirken bazı rakamlar da paylaşıldı.

Ercan Havaalanı’na dün saat 14.10’a kadar toplamda 601 yolcunun giriş yaparken, 5 Mart tarihinde Ercan’dan ülkeye giren yolcu sayısının 1,578 olduğuna işaret edildi.

Devrim DEMİR

Corona Virüs tedbirleri kapsamında Ercan Havaalanı’nda önlemler artırılırken, tarifesiz uçuşlara getirilen kısıtlama ve hastalığa karşı genel endişe, yolcu sayısına düşüş olarak yansıdı.

YENİDÜZEN ve KANAL SİM, Ercan Havaalanı yolcu bekleme, gidiş -geliş, bilet ve pasaport kontrol noktalarının yanı sıra apronda alınan tüm önlemleri izledi, Sivil Havacılık ve Ercan Havaalanı İşletme personelinden bilgi aldı.

Ercan Havaalanı Apron Görevlileri, son 3 günde yolcu sayısında %65 oranında azalma olduğunu belirtti. 180 kapasiteli uçaklarda yaklaşık 8 ile 40 kişinin yolculuk yaptığı belirtilirken bazı rakamlar da paylaşıldı.

Tüm dünyada olduğu gibi adada ciddi şekilde kendini hissettiren ‘Corona Virüs’ (COVID 19) için tedbirler, her gün yüzlerce kişinin giriş çıkış yaptığı Ercan Havaalanı’nda da artırıldı.

Ercan’da çalışan personelin yanı sıra yolcular için de bir takım önlemler alınırken, yurt dışından gelen tüm yolcular oluşturulan özel bölgede kontrol edilerek ülkeye alınıyor.

Her gün 23.00-02.00 arası ilaçlı temizlik…

Ercan Havaalanı’nda her gün 23.00 ile 02.00 saatleri arasında yolcuların ve personelin kullandığı tüm alanlar ilaçlı suyla temizleniyor. Görevli polis mensupları ve personel özel maske ve eldivenlerle işlem yapıyor.

Pasaport işlemlerinin yapıldığı noktalarda görevli personel ve yolcuların yüz yüze temas ettiği alanlara özel koruyucular yerleştirildiği gözlemlendi.

Yolcuların valizlerini koyduğu kaplar, X-Ray cihazları ve el arabaları sürekli dezenfekte ediliyor.

Temizlik çalışanlarının da özel maske ve eldiven kullandığı gözlemlenirken, yolcuların kendi imkânları ile korunmaya çalıştığı da gözlendi.

Yolcu sayısında % 65 azalma var…

YENİDÜZEN ve Kanal SİM’e bilgi veren Ercan Havaalanı Görevlileri, son 3 günde yolcu sayısında %65 oranında azalma olduğunu belirtti.

180 kapasiteli uçaklarda yaklaşık 8 ile 40 kişinin yolculuk yaptığı belirtilirken bazı rakamlar da paylaşıldı.

Ercan Havaalanı’na dün saat 14.10’a kadar toplamda 601 yolcunun giriş yaparken, 5 Mart tarihinde Ercan’dan ülkeye giren yolcu sayısının 1,578 olduğuna işaret edildi.

Tüm yolcular termal kameradan geçiyor…

Havaalanı’nın yolcu geliş noktasına yerleştirilen termal kamera başındaki görevliler, tüm yolcuları takip ediyor.

YENİDÜZEN’in görevliden edindiği bilgiye göre termal kamera sıcaklık ayarı 38 derece.

Sıcaklığı 38 dereceden yukarı olan her yolcu için kamera kırmızı bir işaretle sinyal vererek görevliyi hoparlörden uyarıyor.

Yolcu hemen termal kamera alanı yanına kurulan karantina odasına alınarak, 112 Acil servis aranır. Yolcu ileri işlemler için Lefkoşa Hastanesi karantina bölümüne sevk ediliyor.

Charter uçağı geri gönderildi…

11 Mart akşamı Ercan’a inen bir charter uçağın, Bakanlar Kurulu’nun aynı akşam aldığı karar doğrultusunda geri gönderildiği de öğrenildi.

Bakanlar Kurulu’nun charter uçuşları 1 Nisan tarihine kadar askıya aldığına ilişkin kararı açıkladığı sıralarda ‘havada olduğu’ belirtilen ve Londra’dan gelen uçağın, yolcuları ile birlikte saat 23.00 sıralarında Antalya’ya geri gönderildiği belirtildi.

Park yerleri boştu…

Her gün yüzlerce aracın park edildiği Ercan Havaalanı park yerleri de dün neredeyse boştu. Gözle görülür bir boşluk yaşanan park yerlerinde de ekipler ilaçlama yaptı.

Havaalanı’nın yolcu geliş noktasına yerleştirilen termal kamera başındaki görevliler, tüm yolcuları takip ediyor…

Ercan Havaalanı’nda her gün 23.00 ile 02.00 saatleri arasında yolcuların ve personelin kullandığı tüm alanlar ilaçlı suyla temizleniyor…