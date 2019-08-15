Uçak tarlaya indi!

Rusya'da Moskova Zhukovsky Uluslararası Havaalanı'ndan kalkan uçak, kısa bir süre sonra martı sürüsüne çarparak acil iniş yapmak zorunda kaldı. Mısır tarlasına inen Ural Havayolları'na ait Airbus A321 tipi uçakta mürettebatla birlikte 233 kişi bulunuyordu. İlk belirlemelere göre, 23 yolcu yaralandı, Rusya’daki haber kaynakları bunu “mucize” olarak niteledi. 233 kişinin hayatını kurtarın pilot Damir Yusupov ise kahraman ilan edildi.

Uçaktaki görüntüler ve tahliye anları kameralara şu şekilde yansıdı...