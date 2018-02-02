Uçak biletlerine ‘şubat tatili’ ayarı…

YENİDÜZEN’e konuşan Polatkan Turizm Direktörü Ali Polatkan, şuanda Ercan’a sefer düzenleyen uçak şirketlerinin çok yüksek miktarlar kazanmak istemesi nedeniyle fahiş fiyat uyguladığını, Kıbrıs Türk toplumunun büyük bir sorunla karşı karşıya kaldığını ve yeni Hükümetin acilen bu soruna çözüm üretmesi gerektiğini vurguladı

Didem MENTEŞ

Şubat tatili geldi, uçak fiyatları dudak uçuklattı.

Yarı yıl tatili nedeniyle yurt dışına gitmek isteyen yolcuların ödeyeceği fiyatlar tavan yaptı. Ercan Havalimanı’ndan Türkiye’nin herhangi bir şehrine ya da İngiltere’ye gitmek isteyenlerin ödeyeceği bilet fiyatları cep yakan türden...

YENİDÜZEN, gidiş dönüş uçak biletlerinin fiyatlarını inceledi. Atlasjet, THY ve Pegasus Havayolları’ndan 3 Şubat ila 15 Şubat ve 3 Şubat ila 28 Şubat tarihleri arasında gidiş dönüş uçak bileti almak isteyenlerin ödeyeceği miktarı araştırdı.

3- 15 Şubat tarihler arasında İstanbul’a sabah gidiş akşam dönüş bilet fiyatları ortalama 484 TL ile 1244 TL arasında değişirken, 3-28 Şubat tarihleri arasında ise 384 TL ile 683 TL arasında değişiyor. Uçuşların doluluk oranına ve uçak saatlerine göre fiyatlar anbean değişkenlik gösteriyor.

THY İstanbul uçuşları cep yakıyor

3 ila 15 Şubat tarihleri arasında Türk Hava Yolları’ndan Ercan’dan İstanbul’a uçmak isteyen kişiler en az 700 TL’yi gözden çıkarmak zorunda. Gece yarısı uçuşları en ucuz tarifeden, öğleden sonra düzenlenen seferler ise en pahalı uçuşları kapsıyor. Böylelikle 3 Şubat’ta en uygun fiyat saat 04:25’de 707 TL’den satışa sunulurken, 15 Şubat’ta 15:10 sıralarında dönmek isteyenler ise 1244 TL’yi gözden çıkarmak zorunda. 2 ila 28 Şubat tarihleri arasında ise THY ile Ercan’dan İstanbul’a uçmak isteyenler ise ortalama 401 TL ile 561 TL’yi aşan fiyatlar bulunabiliyor.

Pegasus

Pegasus Havayolları’ndan 3 Şubat tarihinde Ercan’dan İstanbul’a uçmak isteyen kişiler ortalama 484 TL ödüyor. 15 Şubat’ta 17:55 sıralarında daya dönmek isteyenler 889 TL’yi gözden çıkarmak zorunda. Yine 3 Şubat tarihinde sabah 7:15 gidiş, 28 Şubat Çarşamba 17:55’de dönüş yapmak isteyenler ise 683 TL’den bilet bulabiliyor. Aynı tarihlerde Pegasus ile uçuş yapıp THY ile dönmek isteyenler ise 643 TL’yi gözden çıkarmak zorunda.

Fiyatlar anbean değişiyor

Bunun yanı sıra Atlasjet ile 3 Şubat tarihinde Ercan Havaalanı’ndan İstanbul’a uygun fiyata uçmak isteyen vatandaşlar ise 7:45 saatlerinde bilet alabiliyor. 3 ila 15 Şubat tarihleri arasında uçuş için ortalama 742 TL ödenmesi gerekiyor. Atlasjet ile öğle saatlerinde İstanbul’a uçmak isteyenler ise 1,030 TL’yi ödemek zorunda kalıyor. Atlas ile uçuş yapıp THY ile dönmek isteyen yolcular ise 945 TL’den bilet satın alabiliyor.

Londra fiyatları uçuşta…

Bu arada Şubat tatilinde tercih edilen ülkeler arasında olan Londra için de uçak biletleri dudak uçuklatıyor. Ercan Havalimanı- Londra uçuşları incelendiğinde THY ile bir aktarmalı uçmak isteyenler ise 3- 15 Şubat tarihleri arasında en az 980 TL, 3-28 Şubat arasında ise 823 TL ödemek zorunda.

3-15 Şubat tarihleri arasında THY ile Stansted Havaalanı’ndan gece uçuş yapmak isteyenler 1,555 TL’den bilet bulabiliyor. Aynı tarihlerde 04:25’de uçuş yapmak ise 11 bin 821 TL…

Pegasus ile Stansted Havaalanı’na bir aktarmalı olarak yolculuk ise 975 TL’den başlarken, 2 bin 488 TL’ye kadar bilet satışı yapılıyor.

2 ila 28 Şubat tarihleri arasında ise THY ile Stansted Havaalanı’na uçuş yapmak isteyenler en ucuz 2 bin 213 TL’den bilet bulurken, 6 bin 912 TL’den bilet satışları da dikkat çekiyor.

Pegasus ile en ucuz Londra bileti 822 TL’den alıcı bulurken, 2 bin 590 TL’ye kadar bilet fiyatları çıkıyor. Atlasjet ile de 960 TL’den başlayan en ucuz bilet fiyatı, uçak seferine göre 2 bin 645 TL’ye kadar yükseliyor. Londra’daki Heathrow ile Gatwick Havaalanı’nda düzenlenen uçak seferlerinin de pahalılığı dikkat çekiyor.

Güneyde de fiyatlar değişkenlik gösteriyor

Bununla birlikte 3 ila 28 Şubat tarihleri arasında Larnaka Havalananından Londra’ya uçuş için ise söz konusu dönemlerde aktarmasız olarak Easyjet, 727 TL’den, APG Airlines 790 TL’den, COBALT 907 TL’den, Aegean Airlines 993 TL’den ve British Airways 1.652 TL’den başlayan fiyatlarla uçuşları gerçekleştiriyor.

Polatkan Turizm Direktörü Ali Polatkan:

“Uçak fiyatları Kıbrıs Türk halkının kabiliyet halini tamamen ortadan kaldıracak duruma geldi”

Uçak fiyatlarının turizm şirketlerinin sorunu olmaktan çıkıp memleketin sorunu haline gelmeye başladığını belirten Polatkan Turizm Direktörü Ali Polatkan, şuanda Ercan’a sefer düzenleyen uçak şirketlerinin çok yüksek miktarlarla kazanmak istemesi nedeniyle fahiş fiyat uyguladığını, yeni Hükümetin acilen bu soruna çözüm üretmesi gerektiğini vurguladı. Polatkan, “bugün uçak fiyatları Kıbrıs Türk halkının kabiliyet halini tamamen ortadan kaldıracak duruma geldi. Farkında değiliz ama en büyük sorunlarımızın başındadır. Uçak biletleri özellikle Şubat tatilini gelmesiyle birlikte artık tavan yapmış durumdadır. Uçak biletleri şuanda 600, 800, 1000 TL gibi fiyatlardadır. Daha ucuz uçak bileti bulmak mümkün değil. Örneğin 300 Dolara veya 250 Euro’ya 4-5 günlük İstanbul’dan düzenlediğimiz turlara uçak bileti, otel ve ulaşım transferleri içinde olan bir tura, şimdi eşit olarak insanlarımız sadece İstanbul’a gidebiliyor” diyerek, büyük bir sorun olduğunu dile getirdi.

“Uçak fiyatları Kıbrıs’ta etkilemediği kesim kalmadı”

Bu sorunun üniversiteleri de yakından ilgilendirdiğini aktaran Polatkan, şunları söyledi: “Üniversiteler 1 öğrenciden 4-5 bin Euro bir ücret alır. Bu öğrencilerin Ercan’dan sadece kendi ülkelerine değil Türkiye’ye bile gidip gelmelerine ödedikleri uçak bilet fiyatı 1 yıllık okul harçlarını aşmak üzeredir. 5 kere gittikleri zaman bir sene okula verdikleri paradan daha fazla bilet parası verirler. Bu üniversitelerimize de zarar verir. Eğer otellerimiz geceliği her şey dahil geceliği 300 TL’ye vermeye çalışırsa, sadece bu otele 3-5 günlüğüne Türkiye’den gelmek için verilecek para 1500 TL… Fiyatlar bir taraftan üniversitelerimizi vuruyor bir taraftan yurt dışına tur düzenleyen seyahat acentelerini bir taraftan yurt dışına gitmek zorunda olan hastalarımızı etkiliyor. Dolayısıyla uçak fiyatlarının hırpalamadığı hiçbir kesim kalmadı. Kıbrıs’ta yaşayan iki bacaklı her insanı ilgilendiren bir sorundur”

Polatkan, şuanda Ercan’a sefer düzenleyen uçak şirketlerinin çok yüksek miktarlarla kazanmak istemesi nedeniyle fiyatların fahiş olduğuna dikkat çekerek, “Kıbrıs Türkünü köşeye sıkıştırmış ve bundan katbekat kâr elde etmeye çalışıyorlar. Avrupa bacaklarından kâr etmeyen bu şirketler, bütün zarar ve ziyanlarını yarım saatlik uçuşlarla çıkarmak istiyorlar” dedi. Uçak şirketlerinin aralarında müthiş bir konsensüs olduğunu söyleyen Polatkan, “bu tekelciliktir… Yaptıkları koltuk alımları zaten tur operatörlüğünü ortadan kaldırdılar, uçak fiyatlarının yükselmesini sağladılar” dedi. Polatkan, “şuanda alınan uçak biletleri de bizim ana sektörümüz olan turizmin sadece gazino bacağına iyilik yapmak içindir. Ucuz koltuklar da sadece onlara yarar bir haldedir. Onun dışında olan bütün kesimler bundan zarar etmektedir. Uçak şirketleri çok büyük kârlarla çalışmaktadır” diyerek, Hükümetin bu konuyu masaya yatırması gerektiğini söyledi. “Ülkeye turist getiren büyük tur turizm operatörlerinden biri şuanda güneye kaymak üzeredir, kaymaya çalışıyor” diyen Polatkan, biran önce tedbir alınması gerektiğini işaret etti. Polatkan, “havaalanında tekel yarattık, ulaşım da tekel yarattık ve bu noktaya geldik. 4’lü hükümeti bekleyen en büyük sorunlardan bir tanesi budur. Bunun önü açılmazsa turizmin önü açılmaz, üniversitelerin önü açılmaz, halkın Rum tarafından konulan ambargonun 10 katı bir ambargo altında yaşamak zorunda kalır” dedi.