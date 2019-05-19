Uçak biletlerine ‘bayram’ ayarı: 569 TL’den ucuz bilet yok

Ayşe GÜLER

Bayram tatili için geri sayım başladı, uçak bileti fiyatları fahiş oranlara yükseldi.

Hafta sonunun da birleşmesiyle 9 güne çıkması muhtemel Bayram tatili için son dakika tatil planları yapanların cebinden en az 569 TL çıkacak.

Özellikle Mayıs ayı başına kıyasla tüm bölgelere uçmak pahalılaştı, İzmir’e uçmak 2 katına, Adana’ya uçmak ise 3 katına çıktı.

1 Mayıs’ta en az 454 TL olan İstanbul uçak bileti fiyatı bayram döneminde 569 TL’ye yükseldi.

Adana için uçak biletleri ise 312 TL’den 944 TL’ye çıktı.

Öte yandan İzmir için uçak biletlerindeki fiyat aralığı değişti, en düşük rakam 915 TL olarak kayıtlara geçti. Bu rakam 1 Mayıs’ta 409 TL’ydi.

Bayram tatili için seçenekler arasında yer alan Gaziantep için aktarmasız uçmak bin 243 TL’den başlıyor.

Avrupa uçuşta kuzey-güney farkı…

Avrupa seyahatleri için ise uçak biletlerine yansıyan ‘kuzey-güney’ farkı can yaktı.

Örneğin; Ercan Havaalanı’ndan Londra’ya aktarmalı uçuş için en az ödenecek miktar 2 bin 901 TL iken bu rakam Larnaka Havaalanı’ndaki uçuşlar için bin 488 TL’ye düşüyor.

Roma seyahati için kuzeyden uçmak 2 bin 410 TL ile 4 bin 597 TL arasında iken, güneydeki bilet fiyatları bin 396 TL ile 2 bin 909 TL civarında…

Öte yandan İtalya için ise uçak bileti fiyat aralığı ise Ercan Havaalanı’ndan 2 bin 410 TL,

Larnaka Havaalanı’ndan bin 258 TL.

Dövizdeki yüksek kurlara rağmen Avrupa seyahati için güneyin daha cazip olduğu rakamlara da yansıyor.

YENİDÜZEN 31 Mayıs ila 9 Haziran tarihleri arasındaki uçak bileti fiyatlarını araştırdı, ortaya çıkan tablo cep yaktı.

NEREYE, NE KADAR BİLET FİYATI…

İstanbul’a gitmek için minimum 569 TL

Mayıs ayının başında en az 454 TL olan İstanbul uçak bileti fiyatları bayramda yükselişe geçti.

Bayram tatilini İstanbul’da geçirmek isteyenlerin cebinden çıkacak para en az 569 TL…

Tercih edilen havayolu şirketi ve saatlere göre değişkenlik gösterebilen fiyatlar, bin 412 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Adana’ya uçmak için 3 katı fark

Adana uçak biletlerinde ise Nisan’a kıyasla Mayıs ayı başında gerileme yaşansa da bu düşüş bayram tatiline kadar sürebildi.

Bayramda Adana’ya gidecek olanların yalnızca uçak biletine vereceği meblağ 3 katına çıktı.

1 Mayıs’ta 312 TL olan Adana biletleri, 31 Mayıs’ta 944 TL’ye çıkacak.

Adana bileti için ödenecek en yüksek miktar ise 2 bin 32 TL olarak kayıtlara geçti.

İzmir biletlerinde fiyat aralığı değişti

İzmir için uçak biletlerindeki fiyat aralığı değişti.

31 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında İzmir’e gidiş-dönüş uçak bileti kesecek olanların cebinden en az 915 TL çıkacak.

Bu rakam 1 Mayıs’ta 409 TL’ydi. Bayramın yaklaşmasıyla İzmir biletlerinde iki katı aşkın artış yaşandığı görüldü.

1 Mayıs’a kıyasla en yüksek uçak bileti fiyatı ise 554 TL’den bin 252 TL’ye çıktı.

Gaziantep için en az bin 243 TL…

Bayram tatili için seçenekler arasında yer alan Gaziantep için aktarmasız uçmak bin 243 TL’den başlıyor.

Aktarmalı uçak biletleri ise bin 111 TL ile 2 bin 391 TL arasında…

AVRUPA’YA UÇMAK NE KADAR?

Londra: Kuzeyden 2 bin 901 TL, güneyden bin 488 TL…

Bayram tatilini Avrupa’da geçirmek isteyenler de yalnızca uçak biletlerine dudak uçuklatan fiyatlar ödeyecek.

Örneğin; 31 Mayıs-9 Haziran’da Londra’ya seyahat edecek bir kişinin cebinden eğer Ercan Havaalanı’ndan uçacaksa en az 2901 TL çıkacak.

En yüksek fiyat ise 3 bin 295 TL.

Öte yandan bu rakam Larnaka’dan uçacaklar için yarı yarıya fark edecek, bin 488 TL olacak. Seçilen hava yolu şirketi ve uçuş saatine göre fiyatlar 2 bin 436 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Roma için fiyat aralığı…

Roma’ya uçmak da cep yakacak. Örneğin Ercan Havaalanı’ndan aktarmalı şekilde Roma’ya gitmeyi tercih edecek bir kişi uçak bileti için en az 2 bin 410 TL en fazla da 4 bin 597 TL ödeyecek.

Güneyde ise fiyat aralığı bin 396 TL ile 2 bin 909 TL arasında…

İtalya…

İtalya için ise uçak bileti fiyat aralığı ise Ercan Havaalanı için 2 bin 410 TL ile 5 bin 216 TL arasında.

Bu fiyatlar, Larnaka Havaalanı uçuşunda bin 258 TL ile 2 bin 401 TL dolaylarında…