Uçak biletleri daha da fahiş

Ayşe GÜLER

Şubat tatili başladı, uçak bileti fiyatları daha da tırmanışa geçti.

Yarıyıl tatili nedeniyle en fazla tercih edilen şehirlere gitmek için ödenecek bilet fiyatları dudak uçuklattı.

İstanbul’a gitmek isteyenlerin gidiş-dönüş uçak bileti fiyatı 702 TL’den başlıyor, bin 603 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Yüksek uçak bileti fiyatı her şehir için geçerliliğini koruyor.

Örneğin; Adana’ya gitmek için yolcuların cebinden çıkacak miktar 579 TL. Bu rakam bin 357 TL’ye kadar yükselebiliyor.

Bununla birlikte İzmir uçak biletleri ise 786 TL’den başlıyor.

İki haftalık tatili fırsat bilip, Londra’ya Ercan’dan aktarmalı uçmak isteyenler ‘en az’ bin 803 TL’yi gözden çıkarmak zorunda. Yine aktarmalı olarak ‘en pahalı’ biletin fiyatı ise 4 bin 170 TL…

Öte yandan Larnaka Havaalanı’ndan aktarmasız şekilde Londra’ya gitmek isteyenlerin cebinden çıkacak miktar ise bin 189 TL… Döviz kurları dikkate alındığında, kuzeye göre güneyden uçmanın ‘daha uyguna’ geldiği görülüyor.

YENİDÜZEN 2 Şubat ila 17 Şubat tarihleri arasındaki uçak bileti fiyatlarını araştırdı.

HANGİ ŞEHİRLERE UÇMAK, NE KADAR?

İstanbul biletleri 702 TL’den başlıyor…

Şubat tatilinde en çok tercih edilen yerler arasında İstanbul’a uçmak cep yakıyor, gidiş-dönüş uçak bileti fiyatları 702 TL’den başlıyor.

Pegasus Havayolları ile yapılacak uçuş ile ilgili bilet fiyatları tercih edilen saatlere göre değişkenlik gösterebiliyor.

Bilet fiyatları, seçilen kalkış ve dönüş saatlerine değişkenlik gösteriyor, bin 603 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Söz konusu bilet, Türk Hava Yolları’na ait…

Adana’ya uçmak için en az 579 TL…

İstanbul dışında Adana’ya uçmak da cep yakıyor.

2 Şubat ile 17 Şubat arasında Adana’ya gidiş-dönüş uçak bileti kesecek olanların en az ödeyeceği miktar 579 TL.

Bu rakam aktarmasız uçuşlar için 744 TL’ye kadar çıkabiliyor. Gidiş ya da dönüşten herhangi biri aktarmalı olduğunda bu rakam bin 357 TL’ye yükselebiliyor.

İzmir…

Bununla birlikte İzmir uçak biletleri ise 786 TL’den başlıyor.

Söz konusu uçak biletini alacak kişiler, Pegasus Havayolları ile gidiş, Atlasglobal Havayolları ile dönüş yapacak.

Aktarmalı uçuşlarda ise bilet fiyatları 2 bin 185 TL’ye çıkabiliyor.





KIBRIS’IN GÜNEYİNDEKİ UÇAK BİLETİ FİYATLARININ DURUMU NE?

Londra: ‘En ucuz’ bilet kuzeyde bin 803 TL /güneyde bin 189 TL

İki haftalık tatili fırsat bilip, Londra’ya Ercan’dan aktarmalı uçmak isteyenler ‘en az’ bin 803 TL’yi gözden çıkarmak zorunda.

Ercan’dan İzmir’e, İzmir’den de Londra’ya Pegasus Havayolları ile uçacak bir kişinin yalnızca bilete ödeyeceği miktar dudak uçuklatıyor.

Yine aktarmalı olarak ‘en pahalı’ biletin fiyatı ise 4 bin 170 TL… Bu bileti alacak kişi, Pegasus Havayolları ile gidiş, Türk Hava Yolları ile dönüş yapacak.

Güney’de aktarmasız bin 189 TL…

Larnaka Havaalanı’ndan aktarmasız şekilde Londra’ya gitmek isteyenlerin cebinden çıkacak miktar ise bin 189 TL…

Döviz kurları dikkate alındığında, kuzeye göre güneyden uçmanın ‘daha uyguna’ geldiği görülüyor.

Güneyden ‘en pahalı’ uçuş ise 3 bin 907 TL olarak görülüyor.

ERCAN HAVAALANI’NDAKİ YOĞUNLUK NE OLACAK?

10 Şubat’a kadar 689 uçuş…

Sivil Havacılık Dairesi’nden alınan bilgiye göre 1 Şubat ila 10 Şubat arasında, toplamda 689 gidiş-geliş uçak seferi yapılacak.

Bu uçuşlarda en fazla İstanbul tercih edilecek. İstanbul’a yeni havaalanı da dahil, 325 uçak seferi gerçekleşecek.

İstanbul dışında Adana, İzmir, Antalya, Gaziantep ve Hatay da en çok tercih edilen şehirler arasında olacak. Buna göre Ankara’ya 98, Antalya’ya 74, Adana’ya 66, İzmir’e 63, Hatay’a 32, Gaziantep’e 29 gidiş dönüş uçuş yapılacak.

Günlere bakıldığında Ercan Havaalanı’nda en fazla yoğunluk

En fazla yoğunluk 10 Şubat’ta…

1 ila 10 Şubat arasında Ercan’da en fazla yoğunluk 10 Şubat’ta yapılacak. Söz konusu tarihte toplam 81 gidiş-dönüş uçuş gerçekleşecek.

Verilere göre; 1 Şubat’ta 77 uçuş yapıldı. Bunların 40’ı geliş, 37’si gidiş uçuşuydu.

Öte yandan 2 Şubat’ta 60 uçuş, 3 Şubat’ta 78 uçuş, 4 Şubat’ta 71, 5 Şubat’ta 53, 6 Şubat’ta 59, 7 Şubat’ta 69, 8 Şubat’ta 77, 9 Şubat’ta 62, 10 Şubat’ta ise 81 uçuş yapılacak.