Uçak bilet fiyatlarında yarıya yakın düşüş

Şubat tatili nedeniyle tırmanışa geçen uçak bilet fiyatlarında neredeyse yarı yarıya düşüş yaşanıyor.

Özellikle İstanbul ve İzmir uçak bileti ücretleri yüzde 50 gerilerken, Adana’ya uçmak da Şubat’a kıyasla daha da ucuzladı.

Geçtiğimiz ay en çok tercih edilen yerler arasındaki İstanbul’a uçmak cep yakıp, uçak bileti fiyatları 702 TL’den başlarken, Mart’ta bu rakam 338 TL’ye geriledi.

İstanbul dışında Adana’ya uçmak da cep yaksa da Şubat ayına göre; Mart’taki bilet fiyatlarında düşüş yaşandığı burada da görülüyor. 1 Mart ile 8 Mart arasında Adana’ya gidiş-dönüş uçak bileti kesecek olanların en az ödeyeceği miktar 375 TL.

Söz konusu tarihlerde İzmir’e gidiş-dönüş uçak bileti kesecek olanların cebinden çıkacak miktar ise 309 TL. Şubat ayında bu rakam 786 TL’den başlıyordu.

Öte yandan Londra’ya kuzeyden aktarmalı şekilde uçmak için ‘en ucuz’ bilet bin 542 TL’den başlarken, güneyden aktarmasız uçmak en az 945 TL…

YENİDÜZEN 1 Mart ila 8 Mart tarihleri arasındaki uçak bileti fiyatlarını araştırdı.

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İstanbul biletlerinde yarı yarıya düşüş

Şubat tatilinde en çok tercih edilen yerler arasındaki İstanbul’a uçmak cep yakarken, Mart ayında gidiş-dönüş uçak bileti fiyatlarında yarı yarıya düşüş dikkat çekti.

Geçtiğimiz ay 702 TL’den başlayan uçak bileti fiyatları, Mart’ta 338 TL’ye geriledi.

Uçuş ile ilgili bilet fiyatları tercih edilen saatlere göre değişkenlik gösterebiliyor, bin 117 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Adana’ya uçmak için en az 375 TL…

İstanbul dışında Adana’ya uçmak da cep yaksa da Şubat ayına göre; Mart’taki bilet fiyatlarında düşüş yaşandığı burada da görülüyor.

1 Mart ile 8 Mart arasında Adana’ya gidiş-dönüş uçak bileti kesecek olanların en az ödeyeceği miktar 375 TL.

Bu rakam aktarmasız uçuşlar için 514 TL’ye kadar çıkabiliyor. Gidiş ya da dönüşten herhangi biri aktarmalı olduğunda ise bu rakam bin 182 TL’ye kadar yükselebiliyor.

İzmir…

Söz konusu tarihlerde İzmir’e gidiş-dönüş uçak bileti kesecek olanların cebinden çıkacak miktar ise 309 TL.

Şubat ayında bu rakam 786 TL’den başlıyordu.

Aktarmalı uçuşlarda ise bilet fiyatları bin 473 TL’ye çıkabiliyor.

KIBRIS’IN GÜNEYİNDEKİ UÇAK BİLETİ FİYATLARININ DURUMU NE?

Londra: ‘En ucuz’ bilet kuzeyde bin 542 TL /güneyde 945 TL

Bir hafta süre ile Londra’ya gidecek ve Ercan’dan aktarmalı uçacak kişiler bilet için ‘en az’ bin 542 TL’yi gözden çıkaracak.

İstanbul üzerinden Londra’ya uçacak bir kişinin yalnızca bilete ödeyeceği miktarda Şubat ayına kıyasla çok bir fark olmadığı da görülüyor.

Şubat ayında bin 803 TL’den başlayan Londra uçak bileti fiyatı, Mart’ta 261 TL geriledi.

Yine aktarmalı olarak ‘en pahalı’ biletin fiyatı ise 2 bin 732 TL…

Güney’den aktarmasız uçmak 945 TL…

Larnaka Havaalanı’ndan aktarmasız şekilde Londra’ya gitmek isteyenlerin cebinden çıkacak miktar ise 945 TL. Bu fiyat, Şubat ayında bin 189 TL’ydi…

Döviz kurları dikkate alındığında, kuzeye göre güneyden uçmanın ‘daha uyguna’ geldiği görülüyor.

Güneyden ‘en pahalı’ uçuş ise bir aktarmalı 2 bin 813 TL olarak görülüyor.