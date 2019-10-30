Uçağın düşüşü sır küpü

Uçak kazadaki sır perdesini aralayacak olan rapor için dün Türkiye’den adaya gelen kaza/kırım ekibi, Geçitkale Havaalanı’nda çalışmalara başladı. Üç gün sürmesi planlanan inceleme ve tetkiklerin ardından, bir ön rapor hazırlanacağı belirtildi. Detaylı teknik raporun ise bir ay içinde hazır olması hedefleniyor.

Hava Sporları Federasyonu Başkanı Zeki Ziya YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada, Serkan Özcezarlı için bugün saat 10.00’da Geçitkale Havaalanı’nda tören düzenleneceğini, öğle namazının ardından da Cihangir’de sonsuzluğa uğurlanacağını ifade etti.

Kazada hayatını kaybeden Hakan Çetinkaya dün akşam 20.35 uçağıyla İzmir’e gönderildi.

Fehime ALASYA

İki öğretmen pilotun hayatını kaybettiği kazanın etkileri dün de sürdü... Kazadaki sır perdesini aralayacak olan rapor için dün Türkiye’den adaya gelen kaza/kırım ekibi, Geçitkale Havaalanı’nda çalışmalara başladı.

Üç gün sürmesi planlanan inceleme ve tetkiklerin ardından, bir ön rapor hazırlanacağı belirtildi. Detaylı teknik raporun ise bir ay içinde hazır olması hedefleniyor.

Korkunç kazanın ardından gün boyu yaşananlar YENİDÜZEN’e yansıdı…

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı’na bağlı iki kişilik kaza/kırım ekibi, dün sabah erken saatlerde ülkeye gelir gelmez çalışmalara başladı.

Kaza/kırım ekibi, Bakanlık Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı başkanlığında, KKTC Sivil Havacılık Dairesi teknik ekibi ile enkazın olduğu alana gitti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, heyetin alana girişi sırasında basına kısa bir açıklama yaparak detaylı teknik raporun 1 ay içinde hazır olmasının hedeflendiğine dikkat çekti.

Aile, enkazı ve ekibin incelemesini gördü…

Olay yerindeki incelemeye hayatını kaybeden Serkan Özcezarlı’nın eşi, kızları ve aile yakınları da katılırken, basın mensupları ilk etapta enkaz alanına alınmadı.

Ekiplerin birkaç saatlik çalışmasının ardından basın mensupları olay yerine alındı. Basın mensupları ve aile, enkazda yapılan inceleye yakından tanıklık etti. Aile yakınlarının uçak enkazını gördüğü sırada gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Ekiplerin kazanın olduğu alanda detaylı soruşturma yaptığı gözlemlenirken, olay yerinde yanmış halde bir de cep telefonu bulunduğu gözlemlendi. Telefonun üzerinde de teknik inceleme yapılacağı kaydedildi.

Geçitkale Havaalanında tören düzenlenecek

Uçak kazasında hayatını kaybeden pilotların cenazeleri için ise gün boyu hazırlık yapıldı. İlk olarak Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, Serkan Özcezarlı için Hava Sporları Federasyonu'nda bir tören düzenleneceği, ardından toprağa verileceği bilgisini paylaşırken, Hakan Çetinkaya'nın ise memleketine gönderileceği belirtildi.

Ardından öğleden sonra bu bilgi Hava Sporları Federasyonu Başkanı Zeki Ziya tarafından doğrulandı. Ziya, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada, Serkan Özcezarlı için bugün saat 10.00’da Geçitkale Havaalanı’nda tören düzenleneceğini, öğle namazının ardından da Cihangir’de sonsuzluğa uğurlanacağını ifade etti.

Başbakanlıktan elde edinilen bilgide ise kazada hayatını kaybeden Hakan Çetinkaya’nın dün akşam 20.35 uçağıyla İzmir’e gönderildiği öğrenildi.

Dün neler yaşandı

12.36: Olay yerinden yeni bilgi: İnceleme ekipleri olay yerinde yanmış halde bir de cep telefonu buldu. Telefonun üzerinde teknik inceleme yapılacağı kaydediliyor.

12.30: Uçak kazasında hayatını kaybeden pilotların cenazeleri için de planlama yapılıyor. "Kesinleşmemiş planlamaya" göre Serkan Özcezarlı için Hava Sporları Federasyonu'nda bir tören düzenlenecek, ardından toprağa verilecek. Hakan Çetinkaya'nın ise memleketine gönderileceği belirtiliyor. Henüz kesinleşmese de resmi kaynaklarca dillendirilen ve üzerinde çalışılanın böylesi bir program olduğu ifade ediliyor. Cenazenin yarın yapılacağı da "netleşmemiş planlama" içerisinde yer alıyor.

12.10: Gazeteciler kaza yerinde

11.15: Teknik heyet 11.10 itibarıyla Bakanlık Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı başkanlığında enkazın olduğu alana gitti. Şu sıralarda inceleme başladı. Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı heyetin alana girişi sırasında basına kısa bir açıklama yaparak detaylı teknik raporun 1 ay içinde hazır olması hedeflendiğine dikkat çekti.

11.00: Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne bağlı 2 kişilik kaza/kırım ekibinin, sabah erken saatlerde ülkemize geldiğini açıkladı.

İşte açıklama:

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı’na bağlı 2 kişilik kaza/kırım ekibi, sabah erken saatlerde ülkemize gelmiştir. Kaza/kırım ekibi, Bakanlık Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı başkanlığında, KKTC Sivil Havacılık Dairesi teknik ekibi ile çalışmalarına başlamıştır. İnceleme ve tetkiklerin 3 gün sürmesi planlanmaktadır. İnceleme sonrası bir ön rapor hazırlanırken, detaylı teknik raporun 1 ay içinde hazır olması hedeflenmektedir.