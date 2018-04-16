ÜÇ RESSAM ÜÇ RİTİM.

“3 Ritim” sergisi 20 Nisan’da açılıyor. Emin Çizenel, İsmet Değirmenci ve Ümit İnatçı’nın eserlerinden oluşan sergi tematik bir kurgu üzerine yapılanmıyor.

Üç ressamın da jestüel eğilimlerindeki ritmik salınma serginin ortak kavramını oluşturuyor. Emin Çizenel’in esnek bedensel ritmik hareketleri dışavurumcu bir dille yüzeyde konumlanıyorlar. İsmet Değirmenci’nin peyzaj düzeneğinde – horizontal bir dizge üzerinden şekillenen ritmik resimleri sık bir nabza sahiptirler.

Ümit İnatçı’nın birer soyut imge olarak tekrarlanan fonetik vurguları resme ayinsel ve hermetik bir nitelik kazandırıyor. Emin Çizenel ve Ümit İnatçı’nın yanında İstanbullu sanatçı İsmet Değirmenci’nin ortak bir sergide buluşması ilk kez oluyor. Bu birlikteliğin İtalya sergisiyle devam etmesi planlanmıştır.

Farklı ritimlerle kendi soluklanma hallerini plastik bir dile dönüştüren üç ressam, serginin bitiş günü olan 30 Nisan’da ise kendi eserleri üzerine izleyicilerle bir söyleşi gerçekleştirecekler. Söyleşiden önce genç performans sanatçıları Rafia Örs ve Başak Bayburtlu, eserleri kendi beden dilleriyle yorumlayarak, disiplinlerarası diyaloğu interaktif bir gösteriye dönüştürecekler.

Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda 20 Nisan Cuma günü saat 18.30’da Başbakan Tufan Erhürman’nın açış konuşmasıyla izleyiciyle buluşacak olan sergi, 30 Nisan Pazartesi 18.30’da söyleşi ve performans gösterisiyle son buluyor.