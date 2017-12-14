Üç puana odaklandılar

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig’in 13’üncü haftasında lider Doğan Türk Birliği, Baf Ülkü Yurdu’nu konuk edecek. Ligde geçtiğimiz hafta Doğan Türk Birliği, deplasmanda G.Birliği karşısında mağlup olurken, Baf Ülkü Yurdu ise konuk ettiği Küçük Kaymaklı’ya karşı tek golle boyun eğmek zorunda kalmıştı. İki takım da bu maçı kazanıp, geçtiğimiz haftada aldıkları mağlubiyetleri taraftarlarına unutturmak istiyor.

Oshan: “Rakiplerimiz de puan kaybettiği için şanslıyız”

Doğan Türk Birliği teknik direktörü Caner Oshan, YENİDÜZEN’e yaptığı değerlendirmede, geçen hafta kötü bir oyun sergilediklerini, bunun sonunda maçta ağır bir mağlubiyet aldıklarını belirtti. Mağlup oldukları haftada bazı rakiplerinin de puan kaybettiğini hatırlatan tecrübeli teknik adam, bu bakımdan şanslı olduklarını dile getirdi.

“Lider kalmak için kazanmamız gerekiyor”

Doğan Türk Birliği teknik patronu Caner Oshan, bu hafta zorlu bir Baf Ülkü Yurdu karşılaşmasına çıkacaklarını belirterek, liderliği devam ettirmek için kazanmak zorunda olduklarını söyledi. Oshan; “Baf Ülkü Yurdu çok iyi bir takım, aldığı sonuçlara baktığınız zaman çok iyi bir takım olduğunu anlarsınız. Aldıkları sonuçların yanında iyi de futbol oynuyorlar. Özellikle yabancı oyuncularının çok iyi ve tecrübeli olduklarını düşünüyorum. Biz rakibimizi çok ciddiye alıyoruz. Lider kalmak için kazanmamız gerekiyor. Bu karşılaşma öncesinde tek eksik oyuncumuz kart cezalısı olması sebebiyle Emek Kırılmaz’dır. Dilerim, güzel bir maç olur ve sonunda da kazanan biz oluruz” değerlendirmesini yaptı.

Yürekli: “Küçük Kaymaklı maçını unuttuk, hedefimiz galibiyet…”

Baf Ülkü Yurdu teknik direktörü Kemal Yürekli de yaptığı değerlendirmede, Küçük Kaymaklı karşısında geçen hafta iyi bir oyun oynadıklarını ancak, bunu skora yansıtamadıklarını söyledi. O mağlubiyetin geride kaldığını aktaran genç teknik adam, önlerinde ciddi bir sınav olduğunu ve Doğan Türk Birliği maçını kazanmak için her şeyi yapacaklarını dile getirdi. Yürekli; “Doğan Türk Birliği maçı çok önemli bir maç, oraya kazanmak için gideceğiz. O maçtan galibiyeti hedefliyoruz. Şu an için eksiğimiz yok. Takımın morallerinin çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Küçük Kaymaklı maçında iyi oynadık, bu oyunu sonuca yansıtamadık. Artık o maç geride kaldı, kazanmak için varımızı yoğumuzu ortaya koyacağız” şeklinde konuştu.

“Kesinlikle art niyet olduğunu düşünmüyorum…”

Yürekli, hakemler konusunda bugüne kadar hiç şikâyette bulunmadığını belirterek, onların da insan olduğunu ve hata yapabileceğini dile getirdi. Kemal Yürekli; “Hakemler de insan, onlar da hata yapabilir. Ben bugüne kadar bu konuda hiçbir söz dile getirmedim. Küçük Kaymaklı ile oynadığımız maçı durup başından sonuna dek izledim. Serkan hoca genel anlamda iyi bir maç yönetti ancak, bazı ikili mücadelelerde, hemen hemen aynı pozisyonlar olmasına rağmen bizim oyunculara sarı kart verilmesine rağmen, rakip oyunculara verilmedi. Ben burada kesinlikle art niyet olduğunu düşünmüyorum. Sadece, hakem arkadaşlarımız biraz daha adil davranmaları gerektiğini düşünmüyorum” dedi.