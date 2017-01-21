ÜÇ MAYMUN, BİR DİKTATÖR…
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- Düşünüyordum da…
- Düşünme…
- Bir dakika ne düşündüğümü söyleyeyim…
- Ne Düşün, ne de konuş…
- Ama ülkede demokrasi yok mu?
- Ne Düşün, ne konuş, ne de sorgula…
- İyi de, bunun adına diktatörlük derler…
- Bak daha konuşur…
- Ne yapalım yani; üç maymunları oynayalım…
- Memleketi tiyatro sahnesi sandın da oyun oynaycan…
- Yok kardeşim ne oyunu; ne tiyatrosu… Sen üç maymunu bilmen?...
- Maymun maymundur… İster bir tane ister üç tane, ne fark eder… Hem sen dinsizsin galiba… İnsanların maymundan geldiğini mi anlatmaya çalışın yoksa…
- Peee, bu kadar da cahillik olmaz… Üç maymun, hani, duymaz, görmez konuşmaz…
- Ha şöyleee… Akıllan biraz… Bak maymunlar bile çözmüş olayı…
- İyi de biz maymun değil; insanız…
- Eee, ne yapalım yani? İnsansan insanlığını bil… Seni yaratana tapın… Yok maymundan geldiğini iddia ediyorsan; o zaman da onlar gibi davran… Duyma , görme, konuşma; hatta ve hatta düşünme…
- Bakıyorum da, softa şaşırtmacılığından bir şey kaybetmemişsin…
- Bak bir da bakar… Bakma kardeşim; bakma da görme de… Bana tiyatro da oynama…
- Sen taktın bu TİYATRO’ya…
- Takarım ya da takmam; sana mı soracam… Memlekette demokrasi var…
- Uuuu… Şimdi öyle oldu?!.. Sana gelince Demokrasi var; bize gelince…
- Demagoji yapma… Herkes haddini bilecek… Ben yaparım olur; ben söylerim otur…
- Tabii, vatandaşı “Otur Arap; kalk Arap” yaptınız; yetmedi şimdi de “Eğil Arap, Yat Arap” yapacaksınız…
- Bak, konuştukça batan… Şimdi de Arapların üstünden, dinimize hakaret eden… Yarın o külliye bitsin da görürük; kulliyen gaçacak delik araycaksınız…
- Ma bizi sıçan zanneden da deliğe gaçacayık…
- Maaşınızı kesdik yetmedi anlaşılan… Bunların dilini da kesecen… Bak bakayım daha konuşur mu? Gözlerine kezzap… kulaklarına da eritilmiş bal mumu….
- Kazığı unuttun; şu bir yerimize sokdunuz…
- Bak hala konuşur… Utanmadan garşımda masgaralık yapar… Dökecen benzini yakacan bunnarı Sivas’takiler gibi…
- “Yeniden doğarız küllerimizden” deycem ama, sen ANKA KUŞU’nu da bilmezsin…
(01-08-2012)
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