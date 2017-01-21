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Tamer Öncül

Tamer Öncül

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ÜÇ MAYMUN, BİR DİKTATÖR…

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  • Düşünüyordum da…
  • Düşünme…
  • Bir dakika ne düşündüğümü söyleyeyim…
  • Ne Düşün, ne de  konuş…
  • Ama ülkede demokrasi yok mu?
  • Ne Düşün, ne konuş, ne de sorgula…
  • İyi de, bunun adına diktatörlük derler…
  • Bak daha konuşur…
  • Ne yapalım yani; üç maymunları oynayalım…
  • Memleketi tiyatro sahnesi sandın da oyun oynaycan…
  • Yok kardeşim ne oyunu; ne tiyatrosu… Sen üç maymunu bilmen?...
  • Maymun maymundur… İster bir tane ister üç tane, ne fark eder… Hem sen dinsizsin galiba… İnsanların maymundan geldiğini mi anlatmaya çalışın yoksa…
  • Peee, bu kadar da cahillik olmaz… Üç maymun, hani, duymaz, görmez konuşmaz…
  • Ha şöyleee… Akıllan biraz… Bak maymunlar bile çözmüş olayı…
  • İyi de biz maymun değil; insanız…
  • Eee, ne yapalım yani? İnsansan insanlığını bil… Seni yaratana tapın… Yok maymundan geldiğini iddia ediyorsan; o zaman da onlar gibi davran… Duyma , görme, konuşma; hatta ve hatta düşünme…
  • Bakıyorum da, softa şaşırtmacılığından bir şey kaybetmemişsin…
  • Bak bir da bakar… Bakma kardeşim; bakma da görme de… Bana tiyatro da oynama…
  • Sen taktın bu TİYATRO’ya…
  • Takarım ya da takmam; sana mı soracam… Memlekette demokrasi var…
  • Uuuu… Şimdi öyle oldu?!.. Sana gelince Demokrasi var; bize gelince…
  • Demagoji yapma… Herkes haddini bilecek… Ben yaparım olur; ben söylerim otur…
  • Tabii, vatandaşı “Otur Arap; kalk Arap” yaptınız; yetmedi şimdi de “Eğil Arap, Yat Arap” yapacaksınız…
  • Bak, konuştukça batan… Şimdi de Arapların üstünden, dinimize hakaret eden… Yarın o külliye bitsin da görürük; kulliyen gaçacak delik araycaksınız…
  • Ma bizi sıçan zanneden da deliğe gaçacayık…
  • Maaşınızı kesdik yetmedi anlaşılan… Bunların dilini da kesecen… Bak bakayım daha konuşur mu? Gözlerine kezzap… kulaklarına da eritilmiş bal mumu….
  • Kazığı unuttun; şu bir yerimize sokdunuz…
  • Bak hala konuşur… Utanmadan garşımda masgaralık yapar… Dökecen benzini yakacan bunnarı Sivas’takiler gibi…
  • “Yeniden doğarız küllerimizden” deycem ama, sen ANKA KUŞU’nu da bilmezsin…   

 

(01-08-2012)

 

 

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