AKSUN KAZA MAHKEME BAŞKANI OLDU… 2017-2018 Adli Yıl’da Girne ve Mağusa Ağır Ceza Mahkeme Başkanı olarak görev yaptıktan sonra, 2018-2019 Adli Yılda Lefkoşa Ağır Ceza Mahkeme Başkanlığını halen yürütmekte olan Fadıl Aksun yeni adli dönemde İskele Kaza Mahkeme Başkanı olarak görev yapacak.

İLK KEZ ÜÇ AĞIR CEZA OTURUM YAPACAK… Yüksek Adliye Kurulu 14 Mayıs tarihindeki toplantıda aldığı kararla Mağusa ve Girne Ağır Ceza Heyetini ayırdı. 2019-2020 Yeni Adli Yılda Girne’de daimi ağır ceza oturum yapacak.

Devrim DEMİR

Yüksek Adliye Kurulu’nun 2019-2020 Adli Yılı’na yönelik atama ve terfileri açıklandı. Dönüşümlü olarak görev yapan Girne ve Mağusa Ağır Ceza Heyeti ayrıldı. Yeni dönemde Üç ilçede ayrı Ağır Ceza Heyeti oturum yapacak.

Adli tatil öncesi Yüksek Adliye Kurulu 2019-2020 yılına yönelik atama ve terfilerini açıklarken, Girne ve Mağusa’da dönüşümlü olarak oturum yapan Ağır Ceza Mahkeme Heyetini de ayırdığını duyurdu.

;Atamalarda üç yargıç bir üst makama terfi ederken, bazı yargıçların da görev yerleri değişti.

Her yıl adli açılış ve kapanışlarda ülkede artış gösteren suçlarla Ağır Ceza Mahkemeleri’nin yükü gündeme gelirken, Girne’ye daimi bir Ağır Ceza Mahkemesi de dile getiriliyordu.

Aksun, İskele Kaza Mahkemesi Başkanlığı’nı yapacak

2017-2018 Adli Yıl’da Girne ve Mağusa Ağır Ceza Mahkeme Başkanı olarak görev yaptıktan sonra, 2018-2019 Adli Yılda Lefkoşa Ağır Ceza Mahkeme Başkanlığını halen yürütmekte olan Fadıl Aksun yeni adli dönemde İskele’ye atandı.

Aksun, 2019-2020 Yeni Adli Yıl’da İskele Kaza Mahkemesi Başkanlığı'nı yürütecek.

Üç ilçede ayrı Ağır Ceza Heyeti belli oldu

2019-2020 Adli Yıl’da Lefkoşa, Girne ve Mağusa’da oturum yapacak Ağır Ceza Heyeti de değişti.

Yeni Adli Yıl’da Girne’de ilk kez ayrı ve daimi olarak Girne Ağır Ceza Mahkemesi oturum yapacak.

Yüksek Adliye Kurulunun 2019-2020 atamaları ise şöyle;

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, başkanlığı Nüvit Gazi Hacı, Kıdemli Yargıç Şerife Katip Kır ve Yargıç Umut İnan’dan oluşacak.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, başkanlığı Füsun Cemalleri, Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad ve Yargıç Mine Güçlüer’den oluşurken, Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti olarak ise başkanlığı Fatma Şenol, Kıdemli Yargıç Ayşen Toroslu ve Yargıç Hazan Aksun davalara bakacak.

Avcıoğlu Lefke Kaza Mahkeme Başkanı oldu

Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Musa Avcıoğlu Lefke Kaza Mahkemesi Başkanlığına, Yargıçlar Cenkay M. İnan ve Vedia Berkut Barkın ise Lefkoşa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıçlığına atandı.

Atamalar 1 Haziran’dan itibaren geçerli

Yüksek Adliye Kurulu’nun 14 Mayıs tarihinde karar aldığı atamalar, 1 Haziran tarihinden itibaren geçerli olacak.

Kurul ayrıca, Kaza Mahkemesi Yargıçlığı içinde münhal açılmasına karar verdi.