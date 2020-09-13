Üç çeşit uyuşturucu aranan kişiler var

Lefkoşa’da gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda polis zanlı S.D.’yi de tutukladı. Mahkemeye çıkarılan S.D., aleyhinde 2 gün tutukluluk emri alındı.

Lefkoşa’da meydana gelen 20 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 2 kilo ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 200 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde meselesinde bağlantısı olduğu düşünülen zanlı S.D. ‘de tutuklandı.

Polis memuru Mehmet Sevinç polise gelen bir ihbarda Lefkoşa Ortaköy’de bir ağaç altına şüpheli şahsıların bir çanta sakladıklarının öğrenildiğini söyledi. Sevinç, bölgede pusu görevi yaptıklarını 11 Eylül tarihinde S.M.K.,’nin olay yerinde çantayı almak isterken suçüstü yakalandığını anımsattı.

3 çeşit uyuşturucu aranan kişiler var…

Polis, çanta içerisinde yapılan aramada içerisinde yaklaşık 20 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 2 kilo ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 200 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Sevinç, ileri soruşturmada meseleye bağlantısı olduğu düşünülen ve aranan şahıs ilan edilen zanlı S.D.’nin tespit edilerek tutuklandığını ancak söz konusu soruşturmanın geniş çaplı devam ettiğini ve aranan başka şahıslar da olduğunu belirterek ilk etapta zanlının tutukluluk sürelerini birleştirilmesi maksadı ile 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç Meltem Dündar zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.