KKTC Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen 2016-2017 Eğitim Yılı Üniversitelerarası Spor Oyunları'nda ilk dönem tamamlandı. Toplam 7 ayrı branştan oluşan ilk dönemde basketbol, hentbol, masa tenisi, satranç ve bilardonun ardından bisiklet, darts ve futbolda da müsabakalar tamamlandı ve şampiyonlar belli oldu.

YDÜ hem kadınlarda hem erkeklerde şampiyon

Üniversitelerarası Bisiklet Şampiyonası, Metehan-Alayköy yolu üzerinde yapıldı. 3’er sporcu ile takımsal klasmanda zamana karşı gerçekleşen yarışta, Yakın Doğu Üniversitesi, kadınlarda 14.47:84, erkeklerde de 09.13:38’lik derecelerle şampiyonluğa ulaştı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi, kadınlarda 15.52:06, erkeklerde ise 12.00:14’lük dereceyle ikinci olurken Girne Amerikan Üniversitesi de hem kadınlarda hem de erkeklerde üçüncü geldi.

Yarış sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara madalyaları Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı ve ÜSF Yönetim Kurulu üyesi Sinem Ersoy tarafından takdim edildi.

Bisiklet Takım Sıralaması

Kadınlar

1.YDÜ

2.DAÜ

3.GAÜ

Erkekler

1.YDÜ

2.DAÜ

3.GAÜ

Dartsta YDÜ hedefe attı

Üniversitelerarası Darts Şampiyonası 4 okulun katılımı ile Küçük Kaymaklı Spor Kulübü Darts Salonu’nda gerçekleşti.

Yakın Doğu Üniversitesi rakipleri karşısında oynadığı tüm müsabakaları kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin ikinci olduğu şampiyonada üçüncülüğü ise Atatürk Öğretmen Akademisi elde etti.

Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara madalyaları Darts Federasyonu Hakemi Ali Çamlıbelli ve Üniversite Sporları Federasyonu temsilcisi Okan Karademir tarafından verildi.

Darts Takım Sıralaması

Erkekler

1.YDÜ

2.UKÜ

3.AÖA

4.DAÜ

Futbolda şampiyonluk LAÜ’nün

5 okulun tek devre lig usulüne göre mücadele ettiği Üniversitelerarası Futbol Şampiyonası’nda mutlu sona Lefke Avrupa Üniversitesi ulaştı.

Gönyeli Stadı’nda oynanan 5. ve son hafta karşılaşmalarında Lefke Avrupa Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi’ni 9-0 mağlup ederek 10 puanla şampiyon oldu.

Doğu Akdeniz Üniversitesi son maçında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi karşısında 3-1 kazanarak 9 puanla ikinciliği elde ederken son haftayı bay geçen Girne Amerikan Üniversitesi ise 7 puanla şampiyonayı üçüncü tamamladı.

Maçların ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara madalyaları Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı tarafından takdime edildi.

Futbol Takım Sıralaması

Erkekler

1.LAÜ

2.DAÜ

3.GAÜ

4.YDÜ

5.UKÜ