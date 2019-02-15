UBP'te 1.8 milyon TL’lik hesaplaşma

Ulusal Birlik Partisi'nde Genel Başkanlığa Ersin Tatar'ın gelmesinden sonra başlatılan “MALİ SORUŞTURMA” kapsamında, haricinde 1.8 milyon TL belgesiz ve faturasız harcama tespit edildiği öğrenildi.



UBP’deki “iç hesaplaşma”da söz konusu para hakkında eski Başkan Hüseyin Özgürgün’e yazılı olarak tebligat yapıldığı ve “Siyasi Partiler Yasası” gereği “izahat” istendiği de Yenidüzen Haber Merkezi tarafından doğrulandı.