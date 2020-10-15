"UBP'nin tek derdi seçimi kazanmak"

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, TDP Milletvekili Zeki Çeler, özel sektör çalışanı, işveren de kan ağlar, çalışanlar düzgün maaş alamazken UBP'nin tek derdinin seçim kazanmak olduğuna vurgu yaptı.

Çeler, sandığa gitme, iradeyi yansıtma ve kötü günde yanınızda olmayanlara karşı durup, gelecek nesillere bırakacağımız mirasta özgür irademizle cevap verme zamanı olduğuna işaret etti.

Çeler'in paylaşımı şöyle:

"Ülkemde özel sektör çalışanı da işvereni de kan ağlıyor. Çalışanlar doğru dürüst maaş alamıyor, emeğinin karşılığı yok; eve ekmek götürmek artık çok zor; iş yerleri kepenk indiriyor, insanlarımız işsiz kalıyor...

Sağlık artık 2. sırada, UBP’nin derdi geçim! Ama bu dertler başımızda dururken son 1 yılda özellikle UBP’nin derdi hem Cumhurbaşkanlığı koltuğunu kazanmak hem de erken Genel Seçime gidip iktidar olmak ve kabinedeki tüm koltuklara sahiplenmek.

(Gerisini siz düşünün)

Yani ülke karanlık günlerden geçerken, (ekonomi, sağlık, eğitim vs. vs.) kötü gün dostu olmak yerine halkına hizmet etmek yerine derdi parti büyütmek, koltuk kapmak. Özel sektörmüş, Geçimmiş, özgürlükmüş, iradeymiş, hak getire...

Ve bunun için de günlerdir memleketi ilmik ilmik gezip oy toplama derdinde! Onlar böyleyken;

Bu seçim, sanırım hepimizin dönüm noktası olacağını kabullenip. Gerçekleri görüp, ya susacak, ezilmeye devam edecek, ve sonunda yok olup gidecek, ya da “BİZ BURDAYIZ, VARIK ve VAR OLMAYA DEVAM EDECEYİK” deyip sandıkda özgür irademizi, ortak mücadelenizi, hiç çekinmeden yansıtacayık.

- Çok zorluk çekmiş olabilirik. Tek başımıza mücadele ederken kimse yanınızda olmamış olabilir, ama zaman küskünlük zamanı değil, zaman tükenmişlik zamanı hiç değil. Zaman pes etme zamanı değil!

*Bu Adada daha söyleyecek çok sözümüz var, *bu Adada birlikte daha çok mücadele edecek yolumuz var,

*bu Adada emekçisinden emeklisine, gencinden yaşlısına, yeni doğanından doğacak yeni nesillere, daha özgür ve hür bir Kıbrıs’ta yaşayabilmek için, pazar gün hepimize düşen büyük bir görev var!

***Sandığa gitmek, iradeyi yansıtmak ve kötü günde yanınızda olmayanlara karşı durup, gelecek nesillere bırakacağımız mirasta özgür irademizle #Cevabımızı vermek...."