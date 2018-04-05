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UBP'nin TAK temsilcisi Pehlivan

UBP'nin TAK temsilcisi Pehlivan

Türk Ajansı Kıbrıs Yönetim Kurulu’nda, Anamuhalefet Partisini Alihan Pehlivan temsil edecek.

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Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Yönetim Kurulu’nda, Anamuhalefet Partisini Alihan Pehlivan temsil edecek.

UBP Genel Sekreteri Dursun Oğuz tarafından TAK’a gönderilen yazıda, TAK Yönetim Kurulu’nda Ulusal Birlik Partisi’ni temsilen Alihan Pehlivan’ın görev üstleneceği kaydedildi. 

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