UBP'li kadınlar Lefkoşa'da buluştu

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, UBP’li kadın örgütlerinin düzenlediği etkinlikte kendisini adaylıktan çekilmeye davet eden Ana muhalefet Genel Başkanı Tufan Erhürman’a seslenerek “Bütün adaylarını topla. Topyekün adaylıktan çekilin” dedi.

Özgürgün konuşmasında, Erhürman’a seslenerek, “Çiftçiyi hayvancıyı ezdiniz, haklarını vermediniz. Emekliyi ezdiniz haklarını vermediniz. Taksit taksit maaş ödediniz. Memurun emeğini gasp ettiniz. En yaşamsal şey olan Anavatandan gelen suyu reddettiniz, halkın geleceğini çaldınız. Bütün adaylarını topla ve topyekün adaylıktan siz çekilin” diye konuştu.

UBP’ye gösterilen büyük ilginin muhalefet partilerini çıldırttığını belirten Başbakan Özgürgün, özellikle Kıbrıs sorunu söz konusu olduğu zaman Ulusal Birlik Partisi’nin güçlü olmasının onların önünde engel olduğunu söyledi.

Özgürgün, “UBP’nin gücünü görünce, Güzelyurt’u ve Mesarya’yı Rumlara veremeyecekleri için endişe ediyorlar. Bizi Kıbrıs’ta azınlık yapamayacakları için endişe ediyorlar. UBP’nn gücü buradadır. Size bunları yaptırmayacağız. Bize bütün saldırılar bundandır. Uyanık olalım, bir olalım, birlik olalım, Birlikte olalım” diye konuştu.

LEFKOŞA’DA KADINLAR BULUMASI

Ulusal Birlik Partisi’nin üye ve sempatizan kadınları, Lefkoşa’da buluştu. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün onur konuğu olarak katıldığı etkinliğe, Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun eşi Meral Eroğlu ile Başbakan Hüseyin Özgürgün Annesi Tangör Özgürgün birer konuşma yaptı.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, bir buçuk yıllık UBP iktidarında çok işlere imza attığını anlattı ve “CTP’nin Anavatan Türkiye’den gelen suyu almayı dahi reddettiğini anımsatarak, CTP’nin Başkanlığındaki hükümetin taksit taksit maaş ödediğini”söyledi.

UBP’nin mali yönden ülkeyi en üst seviyeye çıkardığını anlatan Özgürgün, 13’üncü maaşları 1 Aralık’ta ödediklerini ifade etti ve Sosyal sigortaları batmış bir şekilde devraldıklarını, şimdi ise borç alan değil borç veren bir kurum haline geldiğini söyledi.

Başbakan Özgürgün bu kısa hükümet döneminde çiftçi ile hayvancının yüzünün güldüğünü, gittiği köylerde onu omuzlarda taşımak istediklerini söyledi. Doktorların gelecek endişelerinin ortadan kalktığını anlatan Özgürgün, sağlık alanında hazırlanan projelerden bahsetti.

İlk kez giren dövizin çıkan dövizden fazla olduğunu ifade eden Özgürgün, döviz fazlasını akaryakıta zam yapmadan, maaşlara ve asgari ücrete defalarca zam yaparak değerlendirdiğini ifade etti.

Yargıda reform yapıldığını ifade eden Özgürgün, KTHY çalışanları, geçiciler, öğretmenler ve emeklilere tek tek sorulabileceğini kaydederek, tümünün tüm haklarını ve alacaklarını eksiksiz UBP döneminde verildiğini ifade etti.

Bu ülkeye ne yapıldıysa UBP tarafından yapıldığını söyleyen Hüseyin Özgürgün, “Anavatandan suyu getirdikleri gibi Elektrik enerjisini de getireceklerini” kaydetti.

TANGÖR ÖZGÜRGÜN: “TOPRAKLAR YATIRIMLA YEŞERECEK”

Etkinliği himayelerinde gerçekleştiren Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün annesi Tangör Özgürgün konuşmasına şehitler haftası nedeniyle bütün şehitleri şükranla anarak başladı ve şiir okudu.

Ulusal Birlik Partisi güçlü oldukça bu toprakların korunacağını, bu toprakların yatırımla yeşereceğini ve halkın refahının yükseleceğini ifade eden Tangör Özgürgün, kadınlara seslenerek, UBP’nin tek başına iktidar hedefine ulaştırmak için seçimin son iki haftasında durmadan yorulmadan çalışmaya davet etti.

MERAL EROĞLU: “UBP’NİN BÜYÜK PROJELERİ VAR”

Konuşma yapmak üzere kürsüye gelen Meral Eroğlu ise konuşmasında, 40 yıldır Eroğlu ailesinin UBP’nin başarıları ve ülkeye hizmeti için çaba harcadığını anlatarak, bütün aile olarak sonuna kadar UBP’li olduklarını ve partinin başarısı için canla başla çalışacaklarını ifade etti.

Meral Eroğlu UBP’nin seçim manifestosundaki büyün projeleri bu kadrolarla gerçekleştirebileceğine inandığını ifade etti ve çok çalışarak iktidara taşıyacakları partilerinin, kadınlar olarak da projelerin takipçisi olacaklarını söyledi.