UBP'den "vekillere kesinti" itirazı

Ayşe GÜLER

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, ülkede döviz artışı öncesinde ‘kriz’ olduğunu savundu, “Ülke, bu krizden daha ağırlarını gördü. Gelinen aşama, sadece döviz artışına bağlanamaz. ‘Döviz arttı diye olağanüstü haldeyiz, ondan önce çok iyiydik’ diyemeyiz” dedi.

Özgürgün özetle şöyle konuştu: Krizlerde kaybeden de kazananlar da olur. Hükümetin düşündüğü bazı tedbirler var. Döviz krizi öncesinde yanlış uygulamaları ile hükümet kriz yarattı. Zam üstüne zam yaptı. Ülke, bu krizden daha ağırlarını gördü. Gelinen aşama, sadece döviz artışına bağlanamaz. ‘Döviz arttı diye olağanüstü haldeyiz, ondan önce çok iyiydik’ diyemeyiz. Sağlıktan, tarıma kadar birçok sorun ortadayken hükümet bunları çözemeyecek noktadaydı. Tüp gaz zammı dövizle ilgili değildi. Döviz 15 gündür hareketli. Döviz artışları birçok dönemde oldu. Döviz artışı, hükümetin kurtuluş çaresi gibi görünüyor. Hükümet, ‘Allah imdadıma döviz yetişti’ diyor.

Özgürgün, Hükümet’in 23 maddelik önerilerinin bazı kısımlarıyla ilgili eleştirilerde bulundu.

Vekil tahsisatları, olağan toplantıda gündem oldu:

Denktaş: Vekiller gelecek ay tahsisat almayacak

Amcaoğlu: Bu uygulamayı onaylayan bürokrat varsa, vekillikten istifa edeceğim

Milletvekilleri maaşlarında yapılacak kesinti, Meclis’in olağanüstü toplantısında gündem oldu.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, “Olağanüstü halden geçiyoruz, ilk kesintiye kendimizden başladık. Gelecek ay vekiller tahsisat ödeneği almayacak” şeklinde açıklama yaptı.

Denktaş’ın açıklamalarının ardından UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, oturduğu yerden söz alarak, hükümeti popülizmle suçladı, bu uygulamanın Anayasa’ya aykırı olduğunu savundu.

Amcaoğlu, “Bunu onaylayan bürokrat varsa, bugün milletvekilliğinden istifa edeceğim” dedi.

Amcaoğlu’nun ardından UBP Milletvekili Dursun Oğuz da Denktaş’ı eleştirdi.

Meclis oturumunda sesler yükseldi.