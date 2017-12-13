UBP'den Lefkoşa'da şölen

2018 Erken Genel Seçimleri’nde Cumhuriyet Meclisi’ne girmek için yarışacak Ulusal Birlik Partisi (UBP) 50 kişilik Milletvekili adayı kadrosunun halka takdim edildiği tanıtım, Lefkoşa Atatürk Spor Salonunda gerçekleşti.

‘Partimiz bir yolumuz bir’ , ‘Halka hizmet yolunda biriz’ ve ‘Tek hedef var, tek başına iktidar’ sloganlarının atıldığı tanıtımda, partinin propaganda filmi ve aday tanıtım filmleri de gösterildi.

“CTP Genel Başkanına özel brifing verecek değilim”

Konuşmasına CTP Genel Başkanı’na gönderme yapan Hüseyin Özgürgün, ‘CTP’nin yeni Genel Başkanı TV ekranlarında benimle buluşmak istermiş. Başkanlığımdaki 19 aylık hükümetin icraatlarını dinlemek istermiş. Bıraktıkları enkazı ortadan kaldıran, hükümet icraatlarımızı halkımız çok iyi bilmektedir. CTP Genel Başkanı’na özel brifing verecek değilim. Onlar önce verdikleri rahatsızlıktan dolayı özür dilesin’ diye konuştu.

Erhürman: "Bu 'yanıt'a ne diyebilirim ki"

Bu arada bu açıklamaya CTP lideri Erhürman'dan yanıt gecikmedi, Erhürman sosyal medya hesabından “Özgürgün bu akşam yine bana mesaj yollamış. Birlikte TV programına çıkalım teklifine, ‘CTP Genel Başkanı'na özel brifing verecek değilim’ diyerek "yanıt" vermiş. Bu ‘yanıt’a ne diyebilirim ki!” dedi.