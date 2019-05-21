YARIM SAAT SÜRDÜ… UBP Genel Merkez’de toplantıya yoğun ilgi gösterildi. Yaklaşık yarım saat süren toplantıda Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi, yeni koalisyona oy birliği ile evet dedi.

Tatar: “UYUMLU İKİ PARTİ”… “İki partinin uyum içinde çalışabileceğini yaptığımız toplantılarda gördük. Memlekette ciddi sorunlar vardır, özellikle yollarda yaşanan sorunlar gündeme alınacak, yapılacak çok işler vardır. Yaz aylarında Meclis’in çalışmasına gidilecek.”

TATAR: ”İLK İŞİMİZ EKONOMİK PROTOKOLÜN İMZALANMASI”… Toplantının ardından yaptığı basın açıklamasında UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, hükümetin kurulması ile birlikte ilk işlerinin ekonomik protokolün imzalanması olacağına dikkati çekti

Devrim DEMİR

UBP’de hükümet kurma için Genel Başkan Ersin Tatar’a verilen yetki çerçevesinde parti meclisi dün akşam saatlerinde Ulusal Birlik Partisi Genel Merkezinde yeniden bir araya geldi.

Genel Merkez’de toplantıya yoğun ilgi gösterilirken, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, saat 20:30 civarında merkeze geldi.

Yaklaşık yarım saat süren toplantıda Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi, yeni koalisyona oy birliği ile evet dedi.

Tatar: “Hızlı bir süreç yaşandı”

Genel Başkan Ersin Tatar, toplantı öncesi yaptığı açıklamada, hızlı bir süreç yaşandığını Halkın Partisi’nin çekilmesi ile dörtlü koalisyonun bozulduğunu ifade etti.

Hükümet kurmak için Cumhurbaşkanı Akıncı’dan yetki aldıktan sonra Halkın Partisi ile bir takım detayların konuşulduğunu kaydeden Tatar, bir uyum içinde buluştuklarını hükümet protokolünün ortaya çıktığını ve bugün Meclis’te imzalanarak kabinenin Cumhurbaşkanı’na sunulacağını kaydetti.

Yarım saat içinde onay alındı, toplantı sona erdi

Ulusal Birlik Partisi Genel Merkezinde dün akşam yaklaşık yarım saat süren toplantının ardından, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar Halkın Partisi ile yeni koalisyona evet dediklerini ve kabinenin bugün Cumhurbaşkanına sunulacağını açıkladı.

Tatar, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay ile bir takım temaslarda bulunduklarını, temel ilkeler ve prensiplerin görüşüldükten sonra Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisinin de oy birliği ile bir karar aldıklarını kaydetti.

Tatar: Kabine 11.00’de Akıncıya sunulacak

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, toplantı sonrası gerçekleştirdiği basın toplantısında Meclis’te hükümet protokolünün imzalanarak saat 11.00’de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncıya sunulacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncının onayının alınması ile Perşembe günü kabinenin Mecliste okunacağını ifade eden Tatar, “Yeni hükümet Perşembe günü göreve başlayacaktır. KKTC’ye hayırlı olsun, içinde bulunduğumuz ekonomik ortam bu işin daha fazla uzamasının anlamı olmadığının kanıtıdır. Bir hafta içinde hükümet görüşmeleri tamamlanarak, bu gece hükümetimiz kurulmuştur. Halkımızın güvenine laik olmaya çalışacağız. Milletimize hizmet edeceğiz” dedi.

“İlk işimiz aylardır imzalanmayan ekonomik protokol”

Tatar, 2018 yılı Ekim ayında imzalanması gerek ekonomik protokolün aylardır imzalanmadığını, hükümetin kurulması ile işin protokolün imzalanması olacağını belirtti.

Tatar ayrıca, protokole bağlı bir takım kaynakların KKTC’ye akışın çok önemli olduğuna vurgu yaparak önceliğin ekonomik protokolün imzalanması olacağına vurgu yaptı.

Tatar: “Yaz aylarında Meclis çalışacak”

KKTC’ye refah gelmesi için güvenli bir ortam, istikrarlı bir hükümet Kıbrıs konusunda ve ekonomik meselelerde bir birine uyumlu çalışan koalisyon ortaklı iki partinin olduğunu kaydeden Tatar, “İki partinin uyum içinde çalışabileceğini yaptığımız toplantılarda gördük. Memlekette ciddi sorunlar vardır, özellikle yollarda yaşanan sorunlar gündeme alınacak, yapılacak çok işler vardır. Yaz aylarında Meclisin çalışmasına gidilecek. Dörtlü koalisyon hükümetinin çatlaması, istifası bir takım gecikme ve sıkıntılara yol açtı. Yaz aylarında Meclis’te çalışarak en iyi hizmeti vereceğiz” dedi.

“Akaryakıt zammı ile bize hediye bırakılacaktı ”

Çalışma azmi ve inancı ile bu ortamın KKTC sevgisi sonucu yaratıldığını kaydeden UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, “Bize düşen insanımıza hizmet etmektir. Akaryakıt zammı ile ilgili Maliye Bakanı sayın Serdar Denktaş beni arayarak diğer hükümet yetkililerine de bilgi verilip zam yapılması gerektiğini, yapılmazsa haznenin 2 Milyon TL zarara uğrayacağını belirtti. Hükümet giderayak bize bu akaryakıt zammını hediye bırakmak istedi ama biz onay vermedik. Yeni hükümet yeniden KKTC halkına hayırlı olsun” dedi.