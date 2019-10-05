UBP'den HP'ye "Muhaceret Tüzüğü" müdahalesi

Diyalog TV'de Çiğdem Aydın'ın konuğu olan Tatar "Bu yeni düzenleme ile ilgili bir takım rahatsızlıklar var. Ben bu örgütlerle (14 örgüt) görüştüm. Müsteşarlarımı da çağırdım ve dedim ki 'Bakınız itirazlar var detaylarda sıkıntılar olabilir, uygulamada büyük sıkıntılar olabilir'…" diye konuştu.

30 Eylül 2019’da BRT ekranına çıkan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars İkamet ve Vize Tüzüğü’nde geri adım atmanın söz konusu olmadığını iddia etmişti. Baybars, “hamasi bir takım iddialarla kafa karıştırılmamasını” da istemişti.

Başbakan Ersin Tatar 23 Ekim’de yürürlüğe girecek İkamet İzinleri ve Vizeler Tüzüğü'ne bazı itirazlar olduğunu bu itirazları değerlendirmek için bürokratlarını görevlendirdiğini açıkladı.

Diyalog TV'de Çiğdem Aydın'ın konuğu olan Tatar "Bu yeni düzenleme ile ilgili bir takım rahatsızlıklar var. Ben bu örgütlerle (14 örgüt) görüştüm. Müsteşarlarımı da çağırdım ve dedim ki 'Bakınız itirazlar var detaylarda sıkıntılar olabilir, uygulamada büyük sıkıntılar olabilir'…" diye konuştu.

Tatar "Benim müsteşarlarım şu anda İçişleri Bakanlığı müsteşarları ile bu konuyu ve detayları görüşüyorlar. İlgili derneklerle de görüşüyorlar. 23 Ekim'de uygulamaya girecekti, 23 Ekim'e kadar tüzükte bir hata sıkıntı ya da İçişleri Bakanlığı'nın bu tüzüğü hazırlarken gözden kaçan durumlar varsa bunlar düzeltilecektir" dedi.

KKTC'nin sorma gir hanı olmadığını, giriş ve çıkışlarla ilgili bazı düzenlemeler gerektiğine dikkati çeken Başbakan "Basından da takip ediyorsunuz, bir hayle hadiseler oluyor memlekette… Dolayısıyla bu duruma bir çeki düzen vermekte fayda vardır, bunu herkes kabul ediyor" dedi.

"Ben bu örgütlerle görüştüm, hata varsa düzeltilecek"

Tatar İkamet ve Vizeler Tüzüğü'ne ilişkin şunları söyledi:

"Bu yeni düzenleme ile ilgili bir takım rahatsızlıklar var. Ben bu örgütlerle (14 örgüt) görüştüm. Müsteşarlarımı da çağırdım ve dedim ki 'Bakınız itirazlar var detaylarda sıkıntılar olabilir, uygulamada büyük sıkıntılar olabilir'… Bunu (yeni muhaceret tüzüğünü) yönetecek kadrolar bile olmayabilir. 60 yaş üzerinde çok sayıda insan yaşıyor olabilir. Bütün bunların kayıt altına alınabilmesi için nedir bu tüzükte öngörülen? Onlara bakmak lazım ve bu itirazları değerlendirmek lazım. Benim müsteşarlarım şu anda İçişleri Bakanlığı müsteşarları ile bu konuyu ve detayları görüşüyorlar. İlgili derneklerle de görüşüyorlar. 23 Ekim'de uygulamaya girecekti, 23 Ekim'e kadar tüzükte bir hata sıkıntı ya da İçişleri Bakanlığı'nın bu tüzüğü hazırlarken gözden kaçan durumlar varsa bunlar düzeltilecektir.

İkamet ve Vizeler Tüzüğü bir başlangıçtır. Giriş çıkışları ve buradaki huzur ve güvenliği kontrol altına almak için bir başlangıçtır. Buna saygı duymak lazım, ancak bazı hassasiyetler vardır. Yaşlı insanların sıralara girip bazı prosedürlere katlanması doğru olmayabilir. Ancak bundan sonra buraya gelecekler için bu uygulanabilir.

İlgili derneklerin itirazları sağlık kontrolü ve kayıt konusunda nasıl bir yol izleneceğine ilişkindir. Belli bir yaştan sonra insanların hastanelerde, sıralarda girmemesi için ne gibi tedbirler alınabilir, buna bakacağız"

Baybars geri adım yok demişti

30 Eylül 2019’da BRT ekranına çıkan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars İkamet ve Vize Tüzüğü’nde geri adım atmanın söz konusu olmadığını iddia etmişti. Baybars, hamasi bir takım iddialarla kafa karıştırılmamasını da istemişti. Ayşegül Baybars, “Yeniden Doğuş Partisi’nin eleştirileri komik aslında. Dolayısıyla iddia edildiği gibi işkence de değil. Biz ülkede hep nüfusumuzun ne olduğunu soruyoruz. Kayıt dışı yaşamla mücadelenin nasıl olması gerektiğinden bahsediyoruz.” diye konuşmuştu.

Bakan Baybars şunları söylemişti:

“Yeniden Doğuş Partisi’nin eleştirileri komik aslında. Dolayısıyla iddia edildiği gibi işkence de değil. Biz ülkede hep nüfusumuzun ne olduğunu soruyoruz. Kayıt dışı yaşamla mücadelenin nasıl olması gerektiğinden bahsediyoruz. Biz en azından İçişleri Bakanlığı olarak kendi üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirdiğimize inanıyorum. Ben eleştirilere de okuduğum zaman içi dolu herhangi bir eleştiriye de rastlamadım. Yeniden Doğuş Partisi’nin yapmış olduğu sadece hamasi bir takım iddiaları var. Yasa veya tüzük içerisinden tüzüğün neden uygulanmaması gerektiğine ilişkin dolu içeriksel bir tartışma yok. O yüzden kafa karışıklığı yaratılmasını istemiyoruz. Burada yaşayan ve kayıt altında emeği sömürülmeden yaşayan herkesin daha rahat yaşamasını da sağlayacak bir tüzük. O yüzden birçok kesimden de olumlu geri dönüşler alıyoruz”

İkamet İzinleri ve Vizeler Tüzüğü neyi içeriyor?

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