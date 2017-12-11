UBP’den aday tanıtım şöleni

Ulusal Birlik Partisi, yarın akşam,7 Ocak 2018 erken seçimlerinde yarışacak olan adaylarını tanıtacağı bir şölen düzenliyor.

Atatürk Kapalı Spor Salonunda saat 18.30’da başlayacak etkinlikte, bütün ilçelerde seçimde halkın karışışına çıkacak Milletvekili adayları partililere ve kamuoyuna tanıtılacak.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün de konuşma yapması beklenen aday tanıtım şöleninde UBP, resmi seçim startını da vermiş olacak.

Etkinlikte ayrıca UBP’nin 2018 Genel Seçimlerinde kullanacağı propaganda şarkısı da ilk kez kamuoyuna duyurulacak.

“Tek Başına İktidar için Bir oluyoruz” sloganıyla gerçekleşecek etkinlikte seçim sloganı ve seçim konsepti de halk ile paylaşılacak.